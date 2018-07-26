闵宜仁任中国地震局副局长党组成员(图/简历)

原标题：闵宜仁任中国地震局副局长、党组成员（图|简历）

经济日报-中国经济网北京7月26日综合报道 据中国地震局官网“领导简介”栏目更新显示，闵宜仁任中国地震局副局长、党组成员。

据中国经济网部委人物库资料显示，闵宜仁，男，1964年3月生，曾任国家测绘地理信息局副局长、党组成员，兼国家测绘地理信息局直属机关党委书记，2018年3月被任命为新组建的自然资源部党组成员。

闵宜仁简历

闵宜仁，男，汉族，1964年3月生，湖北浠水人。1985年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作。研究生学历，工学硕士，高级工程师，2000年享受国务院政府特殊津贴。

1981年9月-1985年7月 湖北大学数学系数学专业学习

1985年7月-1988年9月 武汉测绘科技大学任教

1988年9月-1991年5月 武汉测绘科技大学摄影测量与遥感系摄影测量与遥感专业硕士研究生学习

1991年5月-1994年6月 国家测绘局科技处科员、主任科员

1994年6月-1997年1月 国家测绘局国土测绘科技司科技处处长

1997年1月-1998年4月 国家测绘局国土测绘科技司副司长

1998年4月-1998年12月 国家基础测绘设施项目办公室主任

1998年12月-2001年9月 国家基础地理信息中心副主任、常务副主任， 兼国家基础测绘设施项目办公室主任

2001年9月-2005年6月 国家基础地理信息中心党委书记、副主任，兼国家基础测绘设施项目办公室主任（其间：2002年3月-2003年1月在中央党校第18期中青班学习）

2005年6月-2006年12月 国家测绘局国土测绘司司长

2006年12月-2011年5月 国家测绘局副局长、党组成员（其间：2007年10月-2007年12月在国防大学第31期国防研究班学习，2009年4月-2009年7月在国家行政学院第4期省部级干部英语班学习）

2011年5月-2016年5月 国家测绘地理信息局副局长、党组成员（其间：2013年9月-2013年11月在中央党校第54期省部级干部进修班学习）

2016年5月-2018年3月 国家测绘地理信息局副局长、党组成员，兼国家测绘地理信息局直属机关党委书记（其间：2016年11月-2017年1月在中央党校第60期省部级干部进修班学习）

2018年3月-2018年7月 自然资源部党组成员

2018年7月-，中国地震局副局长、党组成员。

责任编辑：张申