交通部：研究琼州海峡通道 构建综合交通走廊

原标题：交通部：研究琼州海峡通道，开展三亚新机场等前期工作

海南“出入岛”困境有望在全面深化改革开放背景下解决。

7月25日，交通运输部官网公布《交通运输部贯彻落实<中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见>实施方案》（以下简称《实施方案》），提出要加强综合交通枢纽、通道和网络建设，推动加快一批重大交通基础设施工程建设等。

今年2月18日开始，持续性大雾天气叠加春节黄金周返程高峰，在海口城北三个港口附近的道路上每天滞留上万辆汽车、数万名旅客无法及时出岛，引起全国关注。海南综合交通体系和能力建设亟待加强。

根据《实施方案》，从规划的思路和重点来看，一是提升海南枢纽地位，以机场、港口为重点，着力打造海口、三亚等综合交通枢纽，特别是加密直达全球主要客源地的国际航线，提升海南的辐射能力和服务范围；二是强化海南对外通道，研究琼州海峡通道，构建由高速铁路、高速公路、水路客滚运输等多种运输方式组成的综合交通走廊，加快融入国家综合运输大通道；三是完善岛内综合交通网络，以“海澄文”一体化经济圈、大三亚旅游经济圈为重点，打造多节点、网格状、全覆盖的铁路、城际轨道和骨架公路网，全面支撑城市群建设和旅游业发展。

从规划的重大项目来看，一是推进琼中至乐东、文昌至琼海、万宁至洋浦高速公路、G360文昌至临高公路和铺前大桥建设，开展G15/75海口段高速公路等项目前期工作；二是推进海口港马村港区航道及防波堤工程、洋浦港区深水航道二期工程建设；三是推进海口机场改扩建工程建设，开展三亚新机场、儋州机场、东方/五指山机场前期工作。

4月14日，《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式发布。文件发布后，中央和国家有关方面加强对海南的指导和支持，大力推进海南全面深化开放各项工作。

为支持海南加快建设现代综合交通运输体系，积极探索建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，打造深化交通运输改革开放试验区、交通强国建设先行区，交通运输部成立了推进海南交通运输全面深化改革扩大开放工作组，印发了《实施方案》。

在7月26日的例行新闻发布会上，交通运输部综合规划司副巡视员毛健表示，《实施方案》含金量很高，也体现了海南特色，从8个方面提出26条工作措施，并明确了时间表、路线图和责任人。

26条工作措施包括：支持海南构建现代化综合交通基础设施网络、服务海南现代化经济体系建设，支持海南在国际海运领域全面对外开放，创新邮轮游艇管理政策、促进国际旅游消费中心建设，完善南海救援保障体系、服务国家重大战略实施，指导海南港航管理机制创新、推进琼州海峡港航一体化发展，支持海南加快交通运输生态建设，大力推进“放管服”改革、支持深化人才发展等机制改革等内容，从指导编制综合交通运输体系规划、加快自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设、支持海南国际旅游消费中心建设、健全南海海上救援保障机制体制、推动海南交通运输绿色发展。

毛健介绍说，2018年下半年，交通运输部将重点从以下几个方面推进工作，加大力度支持海南全面深化改革扩大开放：

一是深入贯彻落实推进海南全面深化改革开放领导小组第一次会议精神，对涉及交通运输部的工作任务，再部署、再细化、再落实。

二是指导海南编制综合交通运输体系中长期发展规划，积极对接粤港澳大湾区交通规划，加快构建适度超前、互联互通、安全高效、智能绿色的综合交通网络。

三是按照宜放则放、宜简则简的原则，下放给海南6项行政许可，2项行政确认，赋予海南省更多自主权，推动海南建立与自由贸易试验区、自由贸易港相适应的交通运输营商环境。

四是推动海南海运管理政策和制度创新，扩大国际海运及相关辅助业务市场全面对外开放，大力提升运输及相关服务便利化水平。

五是全力支持海南自由贸易试验区和自由贸易港建设，支持海南引进国内外知名航运企业设立区城总部和营运中心，加快发展航运交易、金融保险、信息服务等现代航运服务业。

六是支持三亚加快建设国际邮轮母港，吸引邮轮产业相关企业在三亚注册，鼓励邮轮企业开发航线产品，引导中资邮轮公司发展，将粤港澳游艇自由行政策推广至海南。

七是推动琼州海峡两岸客滚运输基础设施统一规划和建设，加快推进海口新海港区、湛江徐闻港区南山作业区等重点项目建设，开展琼州海峡客滚运输航道安全评估，推动琼州海峡客滚运输一体化发展。

八是完善南海应急救援保障体系和能力建设，加快建设三亚海上救援综合保障基地，形成布局合理、分工明确的南海海上应急救援保障设施总体布局。

责任编辑：吴金明