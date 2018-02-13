卫计委:我国主要健康指标达中高收入国家平均水平

国家卫生计生委、国务院医改办2月12日在国新办召开新闻发布会。国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜表示，目前，我国多项主要健康指标达到中高收入国家平均水平，例如人均预期寿命从2010年的74.83岁提高到2016年的76.5岁，孕产妇死亡率从2010年的30/10万降为2017年的19.6/10万，婴儿死亡率从2010年的13.1‰降为2017年的6.8‰。

大病保险制度覆盖10.5亿人

王贺胜介绍，我国在较短时间内织起了全世界最大的全民基本医疗保障网，参保人数超13.5亿，参保率稳定在95%以上。城乡居民基本医保人均财政补助标准由2008年的80元提高到2017年的450元。2017年版医保药品目录新增375个药品，增幅17%，其中包括39种国家谈判药品。

稳步推进基本医保异地就医直接结算，让群众看病少跑腿、少垫资。目前已建成国家异地就医结算信息系统和异地就医资金结算机制。31个省（区、市）及新疆生产建设兵团全部接入全国异地就医直接结算系统，实现全国联网。

“在基本医保普惠的基础上，建立城乡居民大病保险制度，目前已覆盖10.5亿人。大病患者合规医疗费用报销比例平均提高12个百分点左右。”王贺胜说。

重特大疾病医疗救助对象范围从城乡低保对象、特困人员拓展到农村建档立卡贫困人口、低收入救助对象和因病致贫家庭重病患者。2013年启动建立疾病应急救助制度，已累计救助近70万人次。

1.3万家医疗机构开展远程医疗服务

“党的十八大以来，中央投资474.8亿元支持11万个县级医院和基层医疗卫生机构基础设施建设，不断完善基层医疗卫生服务体系。”王贺胜说。国家持续推进基层中医药服务能力提升工程，在3万多个乡镇卫生院、社区卫生服务中心建立中医综合服务区。全国1.3万家医疗机构开展远程医疗服务，覆盖了所有国家级贫困县。

全面启动医联体建设。国家鼓励大医院和基层医院形成服务共同体、责任共同体、管理共同体，积极推广城市医疗集团、县域医疗共同体、跨区域专科联盟和远程医疗协作网4种模式，所有三级公立医院和1000余家社会办医疗机构参与医联体建设。“2017年下转患者483万例次，同比增长91.2%。”王贺胜说。

所有三级公立医院普遍开展预约诊疗

王贺胜介绍，国家着力实施药品全流程改革。在生产环节，鼓励研发创新，开展仿制药疗效一致性评价。加强短缺药品、低价药品和儿童用药的供应保障，综合运用市场撮合和定点生产等靶向精准措施，较好地解决了130多个临床急需药品短缺问题。

全面推开公立医院综合改革，公立医院全部取消药品加成。在30个省份的68个城市全面启动公立医院薪酬制度改革试点工作，并不断扩大试点范围。逐步健全绩效考核制度，做到多劳多得、优绩优酬。

大力改善公立医院医疗服务，增强群众就医获得感。王贺胜介绍，通过优化服务流程、运用信息化手段、推行日间手术等措施减少排队次数、缩短缴费和候诊时间。实现“一预约两缩短”：所有三级公立医院普遍开展预约诊疗，3年来门诊患者全程候诊平均时间缩短超过10分钟，有些医院缩短超过1小时，平均住院日缩短到10天以内。

责任编辑：张建利