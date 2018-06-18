我国电网到底有多强大？ 网友这组回答亮了

原标题：我们国家的电网到底有多强大？网友这组回答亮了！

导读

近日，有人在知乎上提问：

我们国家的电网到底有多强大？

下面是来自知乎网友的回答↓↓↓

下雪天停电了

@胡孟孟 强大到令人发指，因为我爹就是我们国家的电网的！

马上来电，不要妄想提前放学。

有一年冬天，下大雪导致我们学校停电了，当时在上晚自习，还有两个小时就放学。全校都在欢呼，因为可以天黑无法学习可以直接放学。于是乎我就给我妈打了个电话让她开车来接我，但是我妈给我说了一句让我始料未及的话。 她告诉我：你爹刚才加班去了，并且让我告诉你，马上就会来电，不要妄想提前放学。

结果五分钟后。。。。。。就来电了 。

恢复供电速度快

@丑掰掰 电网还是挺靠谱的，说多厉害也算不上，但这件事至少让我觉得很暖。

虽然我还不太明白我们国家的电网具体是个啥概念，说多厉害也算不上，但至少这件事让我觉得很暖。

（坐标江苏某个五线城市的农村）外公去世时，是17年重阳节的后一天凌晨。那时候晚上已经很冷了，大概十度不到，凌晨赶回老家的时候，一下车，风嗖嗖的。农村办事情要算好日子、加上丧事的过程按本地习俗来办，前后需要四五天，所以外公的遗体是一直放在冰棺里的，冰棺一直插着电。

办丧事的那天晚上大概一两点，突然停电了，当时家里还有很多亲戚、邻居在吃饭。农村的那个环境下，一下子没电了黑了还是有些吓人，况且外婆家房子前面都是田地。那时也不知道找谁问为什么停电什么时候来电。外公的冰棺也没电，反正不太好。于是我爸拿手机搜了下江苏电网的24小时服务热线，打了过去，跟那人说家里在办丧事，没有电怎么能行，希望不管什么原因断电了能理解下。过了大概五分钟，电就来了。

那一刻觉得，电网还是挺靠谱的，恢复供电速度也快。。。

能保持通讯畅通

@warfalcon 水灾后，县级市除了海事卫星之外，只我们国家的电网的内网没事。

有一年在某地做电力项目，遇到水灾，路基被冲毁，光纤、有线、电话、手机等全部通讯失联。当地政府只有用本地的有线电视和广播电台向百姓广播通知。我平时随时带着两台手机，一个移动一个联通。基本上每天都会给老婆打个电话，然后老婆就突然联系不上我了，两个电话都无法接通，当时就害怕了。联系公司，公司通过我们国家的电网内网联系到我，告诉家里说人没事，让放心。

当时除了海事卫星之外，只我们国家电网的内网没事，一直在跟省网保持沟通。因为没租用电信线路，自己单独铺设的光纤，而且有几条线路，有一条没被冲毁。当地就通过这条线路一直在跟外界保持沟通。

在一个县级市的常规通讯手段全部失效之后，我们国家的电网竟然能保持通讯畅通，你说有多强大。

服务态度好

@李子寒泉

大热天开工程车走半个多小时，去独居老人家里合空气开关。

去年刚入职成都供电公司的时候，在配网抢修班跟班学习了两天，有一件事印象很深刻。

某个非常炎热的下午，一位女士跟配网抢修班的工作机打电话（一般当地居民很多会留配网抢修班的电话，家里或者小区有什么电力问题都会打），很着急地说她妈妈家里停电了，但是小区里其他人家又都有电。

这是一个比较典型的问题了，也比较简单，抢修班的人就说应该是你们家里空开跳了，你们把空开推上去就行了。那位女士非常焦急地表示她妈妈现在是一个人住的，她又在外地，实在没有办法了，能不能麻烦去处理一下？现在天气很热，她妈妈七八十岁了，一个人在家又没有电实在不放心。

于是，我再加上两个班组老师傅（电力公司要求出去处理事故必须两人以上，我当时是学习班，不能处理事故），在大热天开着工程车走了半个多小时，去老人家里给她把家门口的空开合上了。又顺便检查了一下这个非常老旧的小区的电力设备，把一个不太牢固的保险给换了。

其实我想说的不是我们国家的电网多么秒天秒地秒空气，只是想说我们国家的电网没有有些人想的那么不堪。

有求必应

@唐伯虎点蚊香

一个电话就能解决的问题，绝不会让你打第二个！

一个电话就能解决的问题，绝不会让你打第二个！

有次大部分日光灯闪烁，有些甚至微微发红不能正常点亮，老大找我看了后我断定是电压不稳，拿万用表一测，市电220只有170！日光灯点亮要求是在摁下开关的一瞬间，感应电动势必须要达到1000V以上才行。市电只有170肯定达不到点亮要求啊！所以，我掏出电话打客服电话报故障。挂电话几分钟，一个师傅打我电话，问了详细地址，说已经出发了，路途有点远，要半个小时到。

不到20分钟师傅来了，从车下下来几个人查线查电压，得出结论，我这里离变压器比较远，我这里电压高的话变压器附近的电压会更高，周围用户的电器会受不了。我说那怎么办，师傅说给你申请一台变压器吧。三天后是周末我正在外边，老大一个电话把我叫了回去，说有事，速回。

我回去的时候房子门口停了一辆后八轮，一辆吊车，嗯，是的，变压器来了。各种施工布线用了差不多一个礼拜，电压终于达到要求了！完事后师傅一脸疲惫地说，电话回访麻烦给我们打个满分。

给国电一百个赞！

全方位优秀

@脚丫

也就是各种都很棒，世界知名吧。

1，电网实行户户通，能不能赚到你的钱我不敢保证，但我保证你能随时用到电网的电！

2，电的性质注定了无法大规模储能，只能用多少发多少~从发电站到电网再到用户，电网承担的不只是运输，还有调配负荷这种非常繁琐但非常重要的事，用多发少、用少发多都会出问题，严重的话会造成电网解列甚至崩溃。

3，消除区间供电故障的速度：高压线路故障，供电系统工作人员能在24小时内处理好，而埋于地下的高压电缆甚至会低于8小时，选择开挖的地方能精确到故障点。

4，建立至今无重大事故导致电网大面积崩溃：美国有一次线路、设备故障，因故障而临时代偿的线路负荷没控制好，导致了城市电网崩溃。

5，扰干扰能力：大型电力系统都有电网振荡、三相失衡、电压波动、雷击等等问题。而电网能处理掉这些问题并保证大部分用户正常用电。

所以你问，我们国家的电网有多强大？四句话：

全世界最大规模的输电网路呗~

全世界最多活跃用户的企业呗~

同行业抢修速度最快的呗~

甚至于一直想把电送出国外去，把国外的钱赚回来~

回首我国的电网发展历程，幅员辽阔的祖国大地，都由一个互联互通的电网覆盖了。这真是一个伟大的世纪工程。如果你现在到西藏，在夜晚，拉萨的八廓街灯火通明，和内地的大城市没有什么两样，真为我们国家的建设成就而自豪。

万家灯火

离不开每一位电力人的点滴付出

向所有奋战在一线的电力人

致敬！

来源：共青团中央（ID：gqtzy2014），部分素材作者：知乎@丑掰掰、@warfalcon、@胡孟孟、@李子寒泉、@唐伯虎点蚊香、@脚丫，视频来源：共青团安徽省委

责任编辑：张申