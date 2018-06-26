区委副书记短信给县长:要认真处理妹妹与村民矛盾

原标题：区委副书记发信息给县长，要求“认真处理”妹妹与村民矛盾引质疑

△湖南省邵阳市大详区区委副书记阳志奇给隆回县县长刘军所发短信。

“陈某春、阳某贞是我妹夫妹妹，家里发生了一件事，请你指示当地党委政府高度重视，认真处理、不要欺负他们……”近日，湖南省邵阳市大详区区委副书记阳志奇，给该市隆回县县长刘军发了上述短信。6月26日，短信截图在网上引发热议，区委副书记被指耍特权“解决妹妹家里的事”。

6月26日，隆回县县长刘军回复上游新闻记者（全国新闻热线：M17702387875@163.com）说，金石桥镇的干部处理事情太不讲方法了，把这条短信给矛盾一方看是在激化矛盾。

大详区区委副书记阳志奇对上游新闻记者说，发短信不是耍特权，而是希望家乡政府公平公正处理，化解妹妹与村民的矛盾，进而把路修好。

△引发纠纷的路段。视频截图

一条短信：妹妹认为村支书处理不公，而且还要骂人

阳志奇给刘军发的短信只有100多字：“陈某春、阳某贞是金石桥镇阳垠山村三组人，是我妹夫妹妹，家里发生了一件事，请你指示当地党委政府、高度重视，认真处理，不要欺负他们，基本情况如下：当事人，陈某青。双方当事人因修私人道路发生纠纷，阳某贞认为村书记处理不公平，而且村书记还要骂人。”

阳垠山村村支书陈录青向上游新闻记者介绍，2013年5月，村里修0.6公里长的简易公路，占用了陈某春面积为1平方米的地，村里补偿了1050元，双方没有任何异议。

2017年8月，村里对该路段进行硬化。陈某春夫妇反对硬化他家附近30米长的路段，多次协调无果。因没能硬化，这段30米长的路上发生多起交通事故，有人受伤。

5月11日，邻居陈某果运化肥经过该路段时，因坑洼受阻，村民陈某青的爱人张某梅、谢某朴等人前来帮忙填路。阳某贞制止填路时，与张某梅发生言语冲突和肢体冲突。

△村委会写的路段纠纷情况汇报首页。

县长回应：镇干部把短信给矛盾方看，处理问题能力太差

陈录青说，5月11日矛盾发生后，他就已介入协调，“硬化有安全隐患的路是好事，多次协调都没协调好，只能搁浅。陈某青的老婆和阳某贞发生冲突后，我去处理，我认为我公平公正的在处理，可被骂了。”

陈录青介绍，阳某贞将纠纷一事告诉给了哥哥阳志奇。前不久，阳志奇给县长发了短信，县长又把短信转给了镇干部。6月23日，镇干部拿着这条短信给他看，他看到短信很生气。

“要实事求是。这短信是在以权压人，是想干扰我公正处理吗？阳志奇书记可以实地走访调查，看看村民怎样评价人和事。”陈录青说。

镇干部说，让村支书看这条短信，是想让他明白，领导很重视。

隆回县县长刘军说，任何人给他发短信，他都会转给相关部门，目的是让相关人员客观公正的去处理。收到阳志奇的短信后，他转给金石桥镇委镇政府，程序上没有任何问题。

“镇干部去协调时，太不讲究方法了。这条短信怎么能给矛盾一方看到呢？这不仅不能解决矛盾，反而会激化矛盾。处理好了，向我汇报啊，把短信给矛盾一方看的干部，处理问题的能力太差。”刘军说。

△村委会写的路段纠纷情况汇报尾页。

副书记回应：发短信目的不是耍特权，接受网友批评

针对纠纷一事，阳志奇妹夫陈某春回复上游新闻记者称，之前有一件事，村里没处理好，这次修路的事情还是没处理好。大舅哥阳志奇给县长发短信，他并不知情。

邵阳市大祥区官网大祥之窗上的简历显示，阳志奇是该区区委副书记，老家是隆回。

阳志奇向上游新闻记者回应称，妹妹阳某贞的性格确实不好。如果不及时化解她与邻里矛盾，可能酿成大祸，更重要的是硬化路的事还要搁浅，“妹妹给我讲了这件事后，我就觉得不管什么原因，路没修好就是不对，我老家在隆回，老乡走坑坑洼洼的路我心里也不舒服。要想尽快把路修好，只能先做通妹妹工作。刘县长是我的同事，我给他发短信的目的是希望镇里的同事重视，快点解决问题把路修好。”

针对网友认为他发短信给县长是耍特权。阳志奇对上游新闻记者说，能理解和接受网友的批评，但本意真不是想耍特权，而是想解决事端。

责任编辑：余鹏飞