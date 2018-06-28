原标题：安徽境内两车相撞引燃民房，已致8死4伤
6月28日凌晨2时许，S102线颍上县境内100KM+700M处发生一起两货车追尾相撞事故，其中一辆油罐车汽油泄露起火，引燃车辆及路边民房。火灾已造成现场2人、民房内6人共8人死亡，4人受伤。
目前，该事故正在调查处理中。
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