新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

安徽境内两车相撞引燃民房 已致8死4伤

安徽境内两车相撞引燃民房 已致8死4伤
2018年06月28日 09:37 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：安徽境内两车相撞引燃民房，已致8死4伤

　　6月28日凌晨2时许，S102线颍上县境内100KM+700M处发生一起两货车追尾相撞事故，其中一辆油罐车汽油泄露起火，引燃车辆及路边民房。火灾已造成现场2人、民房内6人共8人死亡，4人受伤。

　　目前，该事故正在调查处理中。

责任编辑：吴金明

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区