原标题：安徽境内两车相撞引燃民房，已致8死4伤

6月28日凌晨2时许，S102线颍上县境内100KM+700M处发生一起两货车追尾相撞事故，其中一辆油罐车汽油泄露起火，引燃车辆及路边民房。火灾已造成现场2人、民房内6人共8人死亡，4人受伤。

目前，该事故正在调查处理中。

责任编辑：吴金明