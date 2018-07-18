黑龙江武警官兵外出着装调查:着军装怕被道德绑架

原标题：武警黑龙江总队官兵外出着装调查：着军装怕“被道德绑架”

被“街拍”、求合影是种啥感觉

游人如织的哈尔滨中央大街上，武警黑龙江总队战士刘忠伦和几名身着军装的战友，引得路人纷纷侧目，有的拿出手机拍照，还有的直接上前“求合影”。说起穿军装外出的感受，战士们兴奋不已：

“当兵这么多年第一次穿军装上街，真爽。”

“回头率超级高！”

“总是隐约听见有人说我‘帅’……”

调查中，市民刘先生对笔者说：“其实每天都有武警战士在附近巡逻，但现在街上穿军装的人明显多起来了，老百姓更有安全感。”

有个刚刚求合影成功的军迷妹子，边走边翻看手机相册，面对笔者的采访，她毫不掩饰：“武警小哥哥太帅了，以后我就嫁军人！”

在防洪纪念塔站的公交站台，两个小朋友模仿着站台上一队战士的模样，站得笔直，安静地等车。小朋友的妈妈感慨说：“孩子从小就把军人当榜样，长大了差不了。”

总队爱国主义教育“辅导员”、95岁高龄的东北抗联战士李敏，这个周末来到执勤支队某中队，看着战士们穿着军装进进出出，这位老军人感叹：“早就该这样了……”

去年底刚刚退伍的老兵唐锐，一个劲儿地感慨“我没赶上好时候”。

官兵们爆棚的荣誉感，正随着笔挺的军装一同亮相：

“有个出租车司机，说啥都不要钱，在我的坚持下只收了起步价，虽然几块钱不多，但让我觉得特别受尊重！”

“吃饭时候老板赠了我们每人一瓶饮料，他说看见军人特亲切！”

“这次休假穿着军装回老家，街坊邻居的眼神儿都直放光，别提我爸妈多自豪了！”

笔者采访时了解到，该总队85%的中队已经有官兵在非因公外出时着军装，55%的官兵表示有意愿周末外出时着军装，93%的官兵计划探亲休假着军装返乡。

穿不穿军装，纠结之中有隐忧

又是一个周末，炊事班长张立明在军容镜前犹豫了半天，最后还是换上便装出门了。

笔者发现，像张立明一样在一番纠结之后选择穿便装外出的官兵为数不少。

上等兵邰俊嘉直言不讳：“外出就是为了从紧张的执勤训练中放松一下，可身着军装就松不下来，更要注意形象。”

新兵刘浩楠的想法可能代表了更多人的心声：“特别害怕遇到突发情况！要是处置不好，有损军人形象，还可能危及自身安全。”

还有另一项调查结果令笔者惊讶：在随机采访的中队中，干部直接或间接表示不鼓励战士着军装外出的，竟接近50%。原来，除了上述那些原因外，更令官兵顾虑的，是“社会因素”。

“上次穿军装坐公交车，有座不敢坐啊！”下士杨阿辉向笔者诉苦，“想起前几天网上有段视频很火，一名战友没给男青年让座，被骂军人没素质，吓得我硬生生站了一路。”

“对呗！随便谁把你拍下来再断章取义传上网，你就等着当网红吧！”新兵左忠浩说，“上周本来几个战友想去吃自助餐，还想去网咖‘吃鸡’，但怕被人说‘不简朴’，最后点个家常菜，去了趟超市就回来了。”

这边聊得正酣，上士沈佳富却一脸忧郁。原来，“五一”小长假女友来队，他穿军装陪女友来到太阳岛景区，发现买票的人特别多。看到“军人优先”四个大字，沈佳富犹豫着走向售票口，结果，“当兵的，干啥呢？都已经半价票了还插队？”“花着我们纳税人的钱，还插队？”沈佳富红着脸赶紧退回到队尾。

排了半小时队，两人手拉手进了景区，却有几名路人拿出手机对着他们拍照：“部队管理这么松吗？不好好训练还有空谈情说爱……”吓得他全程和女友保持一米以上的距离。

归队前，他们在一个小摊买了些水果，可大妈的要价让他再度无奈：“你们军人还讲价呀？你们工资那么高，别跟大妈计较了！”沈佳富默默付了钱，没敢言语。

战友们在着军装外出时遇到的情况五花八门，就像一位班长调侃时说的：“社会套路深，出门要当心，军装太扎眼，劝你别犯险！”

调查问卷显示，亲身经历过着军装外出“被道德绑架”或听说过类似事件的官兵占68%。在不愿着军装外出的原因中，勾选“社会关注度高，易衍生负面舆情”的高达100%。

自信，激发军人的职业荣誉感

“小时候看见邻居小虎他爸穿着军装带他出去玩，我特别羡慕！”上士张顺说，“现在我也能穿军装上街了，可为啥这么纠结呢？”

军人是值得社会尊崇的职业，不该如此纠结。新条令明确“军人非因公外出可以着军服，也可以着便服”，就是因为着军装外出能更好地展示军人形象，激发军人的职业荣誉感。

为学好用好新条令，这个总队收集不少鲜活案例充实到专项教育活动中，强化官兵对军人身份的归属感和认同感。各支队开展了“我为军装添光彩”讨论和“军营开放日”活动。下士王志浩在讨论中分享了他“扶不扶”的经历：路遇老人摔倒，周围有的人本能地躲开，王志浩上前扶起老人到一旁坐下，并联系了急救中心和老人家属，因抢救及时，老人并无大碍。事后，老人的儿女想办法找到了中队，把一面锦旗送到了部队。

“我当时也有顾虑，是这身军装给了我勇气。”动情的讲述引得战友们阵阵掌声。

与此同时，该总队注重引导官兵强化行为养成，自觉用新条令新标准规范一言一行。采访中，笔者受邀观看了哈尔滨支队官兵刚刚编排的小品《外出风波》，在潜移默化中引导官兵如何处理突发情况和棘手问题。既维护军人的良好形象，又不失时机地为老百姓排忧解难。

总队还采取勤训轮换、教练员培训、“魔鬼周”集训等方法，狠抓《武警部队新军事训练大纲》的贯彻实施，拓展官兵徒手擒敌技法，增强应对突发情况的信心和能力。

一系列举措，让更多战友认识到，让军人成为全社会尊崇的职业，首先要把主责主业做好，老百姓虽然叫不出我的名字，但他们知道穿军装的是谁。（刘畅 李冀望 盛树清）

来源：解放军报

责任编辑：吴金明