央视315晚会曝光第一弹：大众途锐发动机进水问题

原标题：央视315晚会曝光第一弹，大众途锐被曝光发动机进水问题

齐鲁壹点3月15日消息，15日晚，央视315晚会上第一个被曝光的品牌是大众途锐轿车，全国出现多起该款轿车发动机进水事件。

来源：齐鲁壹点

责任编辑：张玉