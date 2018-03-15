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央视315晚会曝光第一弹：大众途锐发动机进水问题

央视315晚会曝光第一弹：大众途锐发动机进水问题
2018年03月15日 20:21 澎湃新闻
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　　原标题：央视315晚会曝光第一弹，大众途锐被曝光发动机进水问题

　　齐鲁壹点3月15日消息，15日晚，央视315晚会上第一个被曝光的品牌是大众途锐轿车，全国出现多起该款轿车发动机进水事件。

　　来源：齐鲁壹点

责任编辑：张玉

途锐曝光晚会
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