网曝“湖南衡阳交警碰瓷执法” 警务督察部门介入

原标题：湖南衡阳警务督察部门介入调查“交警碰瓷执法”

来源：法制晚报

法制晚报•看法新闻（记者 辰光 李东）6月13日下午，网上开始流传一段“湖南衡阳交警疑似碰瓷执法”的视频，引起舆论高度关注。6月14日凌晨1点31分，湖南衡阳警方通过其官方发布消息称“启动交警碰瓷执法调查”。

根据网络上流传的视频显示，6月13日中午11点06分时，一名在湖南衡阳街头执勤的交警正要对一辆车号为“湘DE**26”的白色轿车进行执法，就在该轿车停车的瞬间，这名交警毫无征兆的倒在地上，而那辆白色的轿车本能的向后退了一下，随后这名倒地交警的同事赶到他的身边了解情况。而这一幕，都被白色轿车右后方的一辆车内的行车记录仪拍摄了下来。

在另外一段视频中，当事交警坐在地上，一名穿这白色衣服的男子试图搀扶起该交警，但被该交警拒绝。6月13日晚，看法新闻记者致电湖南省衡阳市公安机宣传处一名李姓警官，李警官表示目前交警部门正在处理该事件，稍后就会有正式的处理结果通过其官方网站发布。同时李警官还告诉法制晚报记者，事发地点是在衡阳市第二中学附近，当天是衡阳市组织某考试的日子。涉事者是一名辅警，正在考场外值勤，可能早上7点钟左右已上岗，“但，他是不是有什么疾病，还没有调查清楚，已经在调查了。到底是身体原因还是故意为之，我们还在调查中。”

6月14日凌晨1点31分，湖南衡阳市公安局通过其官方网站发布消息称：6月13日，一段“疑似交警碰瓷执法”的视频在微信微博广泛流传，衡阳市公安局党委高度重视，连夜安排警务督查部门展开调查，市公安局负责人表示，将查明事件真相，依纪依规处理到位。调查处理情况将及时公布。

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