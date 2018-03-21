史上最大国事访问团:奥地利总统总理下月一起访华

原标题：史上最大规模国事访问团！ 奥地利总统总理下月一起访华

[环球时报驻德国特约记者 青木]“奥地利历史上最大规模的国事访问团！”奥地利发行量最大的报纸《皇冠报》20日报道称，奥地利总统范德贝伦和总理库尔茨4月将一起访问中国。总统和总理同时出访同一个国家，在奥地利历史上尚属首次。

“从来没有一个如此庞大的高级代表团出国访问。”奥地利总统范德贝伦19日宣布，他将和总理库尔茨于4月7日至12日对中国进行国事访问，“我们希望中奥公司之间能签署各种协议”。据报道，随同两人访华的至少有4名部长，包括外交部长、农林环境与水利部长、基础设施部长和经济及数字化部长等。代表团还包括奥地利商会主席及约170名企业家等，共约250人。《新闻报》说，如此庞大的代表团，可能是作为一种友好的姿态，希望能够与经济强国中国进行合作。

奥地利《标准报》称，总统总理此次访华的重点是经济。范德贝伦19日说：“国事访问将有助于进一步发展双边关系，特别是在经济、科学、文化和环境领域。”例如，中国可以受益于奥地利在环境保护或城市规划方面的技术。“中国希望有干净的湖泊和河流”，他说，北京2022年将举办冬季奥运会，奥地利公司可以提供许多帮助。

生于1986年的奥地利总理库尔茨是欧洲最年轻的领导人，也因“高颜值”受到追捧。在担任外长时，他已经访问过中国。对于此次访华，他强调，中国拥有联合国安理会的一票否决权，在气候变化等国际事务中都发挥着重要作用。中国也是经济上“新兴的超级大国”，中产阶层在“极速增长”。库尔茨说，中国对奥地利公司来说是一个“潜力巨大的国家”，900多家奥地利公司已经在中国开展业务。但他也承认，欧洲与中国存在“敏感问题”，“欧洲和奥地利经济必须受到保护，以防止不公平竞争或过度产能”。

《维也纳日报》称，按照计划，奥地利总统和总理除了参加北京的活动外，还将出席在海南举行的博鳌亚洲论坛，并访问中国的西部大都市成都。报道称，这次访问期间还将讨论奥地利参与中国“一带一路”相关项目问题。

值得一提的是，由于总统和总理同时访华，也让奥地利政府出现一个特殊的情形：奥地利副总理斯特拉赫将临时管理政府。

责任编辑：张冬