中国GDP6.5%=印度40% 印媒:中国每年增加半个印度

原标题 中国6.5%=印度40%！印媒感叹：中国每年几乎增加半个印度！

[环球网报道 记者 丁洁芸]印度政府上月公布数据显示，去年第四季度，印度GDP增速为7.2%，超越同期中国的6.8%，再次成为世界增速最快主要经济体。然而，这一让印度振奋的消息还未过一个月，就有印度媒体道出了真相：尽管中国经济增速更缓，但中国几乎每年增长半个印度。

《印度时报》日前发表题为“尽管印度经济高速增长，但GDP增长却更少”的文章。

这篇16日发表的文章表示，印度的GDP增速再次超过中国。然而，虽然增速更快，相比中国GDP增量，印度GDP增量只是很小一部分。原因在于中国经济规模比印度经济大4倍！而30年前，两国经济规模大体相当。

虽然文章不长，但文章中的两张图含义丰富。解释了为何中国的6.5%=印度的40%。图中的2018年GDP增速预测显示，印度为7.5%高于中国的6.5%。但中国经济增量为11810亿美元，远高于印度的2150亿美元。图中称，尽管印度的经济增速领先，但更大经济体增量更多。中国几乎每年增长半个印度。印度经济增速需要高达40%，才能达到中国增速6.5%所取得的增量。

网友Deepikapaola还吐槽，7.5%的GDP增速是假的，是莫迪杜撰的，为了糊弄民众而已。让老百姓相信他有能力抓好经济。而莫迪目前在经济方面的表现太差了。经济增速要是真达到7.5%了，就业怎么没见大幅增加。莫迪给我们带来的是失业“增加”，给我们带来的是空洞的口号。

责任编辑：张岩