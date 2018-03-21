岸田文雄访问香港 欲瞄准安倍后继人选彰显存在感

原标题：日本前外相岸田文雄访问香港 欲瞄准安倍后继人选彰显存在感

[环球网报道 记者 王欢]日本前外相、现任自民党政调会长岸田文雄3月20日晚对中国香港进行了访问。21日，他还将在瑞士金融巨头为广大投资人士设立的相关论坛上发表演讲。日本时事通信社报道称，瞄准2018年秋季日本自民党总裁选举，岸田希望能够作为安倍的后继人选对外彰显存在感。

报道称，截止2017年夏，岸田曾担任了4年零8个月的日本外相。他在担任外向期间曾频繁出访海外，但此次是他作为自民党政调会长的首次外访。安倍将会在演讲中围绕财政重建等话题阐述自己的观点。据岸田身边人士称，岸田此举意在提升海外对他的关注度。

岸田在中国香港期间除出席活动发表演讲外，还将参观中日合资企业，并接受香港当地媒体的采访。岸田将于22日返回日本。时事通信社回顾，日本首相安倍晋三此前也曾在投资人士相关论坛上发表过演说。

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