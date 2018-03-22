外媒抱怨中国洋垃圾禁令：搅乱世界垃圾处理产业

原标题：外媒无理抱怨中国“洋垃圾”禁令 拿中国当垃圾场就满意了？

[环球时报记者 王天迷]“美国之音”21日报道称，纪录片《塑料王国》近日作为美国华盛顿环境电影节参展影片在智库伍德罗·威尔逊国际学者中心公映。借这部没有在中国公映的电影，美媒再次炒作中国“洋垃圾”禁令让世界垃圾回收处理产业陷入“混乱”。中国世贸组织研究会副会长霍建国21日对《环球时报》记者说，任何一个国家都会根据自己的经济发展阶段实行垃圾进口政策，西方国家不能因为感觉“不方便”，就找借口指责中国。

中国在去年年底前停止进口废塑料等24类固体废物。“美国之音”21日援引废料回收行业研究所高级主任阿迪娜·阿德勒的观点称，限令出台说明中国在努力改善环境问题，但全面抵制可回收物将导致企业不得不在生产中使用更多原始材料来替代可回收材料，最终增加温室气体的排放。她抱怨很多国家无力处理被中国拒收的可回收物，导致大量的可回收物被焚烧或填埋。

自中国对“洋垃圾”说“不”之后，西方国家时不时就会将自己扮成受害者。澳大利亚《悉尼先驱晨报》20日报道称，新南威尔士州政府当天推出4700万澳元（约合2.3亿元人民币）的救助一揽子计划，以减缓中国“洋垃圾”禁令带来的冲击。澳大利亚费尔法克斯传媒上月披露说，全澳街边回收系统“处于危险状态”，各废品站的垃圾存储将在数月后达到极限。《悉尼先驱晨报》称，此前超过1/3的废弃塑料和相当大比重的纸张、金属都运往中国。由于大部分西方国家过去都非常依赖中国市场，中国“洋垃圾”禁令导致世界范围内的垃圾回收系统陷入“混乱”。

霍建国21日对《环球时报》记者说，中国的“洋垃圾”禁令相对严格，有些“一步到位”的意味，所以此前一直依赖中国市场的欧美国家反应很强烈。但中国发展到今天，结合自身需求，加上考虑环境保护问题，禁止“洋垃圾”进口是正确的。“拿中国当垃圾场他们就满意了吗？”霍建国说，中国的“洋垃圾”禁令并没有违反国际规则，走的是法律程序，通报了世贸组织，执行也有一定宽限期，西方的指责站不住脚。

责任编辑：张建利