原标题：中方希望朝美继续互释诚意 开启半岛无核新时代

参考消息网6月3日报道 中国外交部6月2日表示，中方对朝美双方近期围绕两国领导人会晤密切沟通并取得积极进展感到高兴。

据路透社6月2日报道称，中国外交部在一份声明中说，“能否找到实现半岛无核化与持久和平之路，朝美领导人会晤是关键”。

据台湾“中央社”6月2日报道称，美国总统特朗普在当地时间6月1日表示，将于12日在新加坡会见朝鲜领导人金正恩。中国外交部对此表示“感到高兴”，并呼吁双方继续相向而行、互释诚意，积极推进领导人会晤准备工作。

报道称，中国外交部新闻发言人华春莹表示，中方多次强调，当前半岛形势面临难得的历史机遇，下步能否找到实现半岛无核化与持久和平之路，朝美领导人会晤是关键。

报道称，华春莹指出，中方希望并支持朝美双方继续相向而行、互释诚意，积极推进领导人会晤准备工作，争取实现双方和国际社会都希望看到的结果，为开启半岛无核、和平、繁荣的新时代作出积极贡献。

责任编辑：张玉