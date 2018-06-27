日媒称中国加强环保日企获益:到2019年产品都卖完

原标题：日媒称中国加强环保令日企获益：“到2019年的产品都卖完了”

参考消息网6月27日报道 日媒称，中国的环保规定正给日本原材料行业带来特殊需求。中国为改善大气污染，开始出台各项规定。受此影响，炼钢用零部件和塑料价格上涨，相关日企的业绩正在提升。对日本原材料行业来说，中国市场正在发生结构性变化。

据《日本经济新闻》网站6月26日报道，在日本长野县大町市，昭和电工的大町事务所里，犹如大炮炮身的黑色物体摆成排。那是在电炉炼钢中被当做热源的“石墨电极”。

事务所的所长吉田义昭笑着说：“（这么忙是因为）营业员不会拒绝订单”。这家工厂刚刚把产能提高7%，增至全年4.5万吨，但仍处于排队等待交货的状态。该公司2018年度的合并营业利润预计同比增至1.8倍。

日本东海碳素也以石墨电极为主要产品。其社长长坂一表示，“到2019年的产品都卖完了”。东海碳素已开始改造设备增强产能。在2018年度，电极价格同比增至2倍~3倍，业务利润预计暴涨至近30倍。

报道称，石墨电极通电后发热，是将电炉加热至摄氏3000度的主要零部件。在全球粗钢产量中，电炉炼钢的占比自2012年起呈现下降趋势。但自从中国为应对“PM2.5”等大气污染开始出台环保规定，下降趋势迅速发生变化。

2017年6月，中国关闭了众多生产地条钢的企业。

报道称，炼钢方法有两种，分别是以铁矿石等为原料的高炉炼钢和熔化废铁进行再利用的电炉炼钢。全球钢铁行业预计将转向使用电炉，因为电炉不使用煤炭且二氧化碳排放量较少。中国政府也推动国内企业转向电炉，计划将不到10%的电炉炼钢比率提高至20%。

报道称，中国如今已转向“环境重于经济”的姿态。日本三井化学的社长淡轮敏表示，“中国工厂1个月要接受环保部门好几次检查”。

责任编辑：张岩