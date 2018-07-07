日本紧张中美贸易争端:担心美国关税大棒挥向日本

原标题：中美贸易争端令日本紧张 港媒：担心美国关税大棒挥向日本

参考消息网7月7日报道 港媒称，如果中美之间的紧张关系继续升级，日本这个世界第四大经济体可能会受到贸易流下降和经济进一步放缓的影响——尽管目前来看直接影响将是有限的。

据香港《南华早报》7月6日报道，经济学家警告说，一场不断升级的争端可能导致日元进一步升值，全球股市出现大规模抛售——或者出现全面贸易战打响的最坏结果。全面贸易战可能包括美国总统特朗普扬言要对日本汽车征收惩罚性关税。

复旦大学副教授贺平说：“尽管日本过去几年一直对中国的崛起有戒心，但如果中国经济保持稳定，这对日本企业是一个机会。如果中国经济因为贸易争端而放缓，对日本来说绝不是好消息。”

报道称，人们越来越担心，亚洲经济体，尤其是像日本这样的国家——供应链超级大国以及对中国和美国的出口国——是否会在第一轮针锋相对的互征关税中陷入困境。

据经合组织和世贸组织的数据显示，日本是中国对美增值出口的最大贡献者，占到了增值货物总量的5.5%。这意味着，如果世界上最大的两个经济体之间的贸易流放缓，那么日本向中国和美国出口的中间产品将岌岌可危。

京都大学经济学教授刘德强说：“中国和日本——甚至整个东亚地区——在复杂的全球供应链中相互紧密交织，这意味着日本经济会受到影响。”

但分析人士一致认为，对日本国内生产总值的任何不利影响——主要是通过供应链溢出或中间产品出口的方式——理论上将很小，因为预计日本的增值货物很少会受到潜在的美国针对中国产品新关税的影响。

但是，最大的打击将来自特朗普政府落实它关于要对日本汽车和汽车零部件征收基础广泛的关税的威胁。这些汽车和汽车零部件，加上其他运输设备的零部件，占到日本去年对美15.1万亿日元（1日元约合0.06元人民币）出口额的40%。

特朗普提出将进口汽车——主要来自欧洲和日本——的关税从2.5%提高到25%。分析人士说，此举可能使华盛顿在与东京的贸易谈判中拥有更大的影响力，迫使东京购买更多美国产品。

大和综合研究所的小林俊介和广野洋太说，如果25%的汽车关税得以实施，日本汽车企业可能损失1.2万亿日元，不过中国降低进口汽车关税的决定可能会抵消部分负面影响。

报道称，这可能对日本政府产生连锁效应。日本政府已承诺要在明年10月完成推迟已久的将消费税提高一倍的计划。

经济学人智库亚洲地区首席经济学家Fung Siu说：“（日本政府）将不得不支撑消费者情绪，以确保消费者情绪处于健康状态，因为私人消费是日本国内生产总值中最大的部分。”（编译/马丹）

日本富士山 新华社记者马平摄

责任编辑：张迪