原标题：特朗普怪中国对朝“负面影响”，外交部三句话回应
[环球时报—环球网报道 记者王盼盼]美国总统特朗普10日发推特说，中国对朝鲜发挥了“负面影响”，这被认为是将朝鲜近日批评美国的行为归咎于受中国影响，还有人将此和目前的中美贸易摩擦联系起来。
对此，中国外交部发言人华春莹10日在例行记者会上回答《环球时报》记者提问时以三句话回应。她说：“第一，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的。第二，中国在经贸问题上的态度是明确的。第三，中国是诚信、有担当的，负责任的大国。”
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