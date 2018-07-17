美指望中国继续“收垃圾”遭拒 被指习惯出口垃圾

原标题：美指望中国继续“收垃圾”遭拒 俄媒：美国已习惯出口垃圾

参考消息网7月17日报道 俄媒称，美国人原以为他们在回收利用的成百上千吨垃圾如今正堆积在垃圾处理厂，或者被丢弃到垃圾填埋场，因为中国出于环保原因作出的停止从海外购买垃圾的决定开始产生影响。

据“今日俄罗斯”电视台网站7月13日报道，中国政府2017年作出的禁止进口24种垃圾的决定揭示了西方大多数可回收物的去向：它们被运到了中国的工厂，在那里被清理干净，然后重新做成原材料。根据美国《科学进展》杂志的一项研究，中国去年购买了美国一半的废弃物，而且自1992年以来，中国回收了全世界72%的废塑料。

报道称，如今，所有这些都戛然而止。因为中国决定停止进口几乎一切废纸和废塑料，并且给废纸板和金属废弃物设定了美国大多数垃圾处理厂无法达到的含杂率为0.5%的上限。

华盛顿废料回收行业协会的阿迪娜·勒妮·阿德勒说：“坦率地讲，可能没有哪个国家，甚至没有哪些国家，可以达到中国过去的接收量。目前存在的最大问题在于，中国没有给这个行业留下多少过渡时间。”

报道称，过去运往中国的垃圾现在堆积在像马里兰州埃尔克里奇垃圾处理厂这样的地方，每天有数吨垃圾从美国首都运到这里。

报道称，美国国内处理和回收废弃物的能力非常有限，因为数十年来，人们已经习惯于将垃圾运到海外。

今年3月，美国驻世界贸易组织代表团要求中国继续购买美国的垃圾。

美国一名发言人在日内瓦举行的世贸组织会议上指出：“中国对可回收商品的进口限制造成了全球废弃材料供应链遭到根本性破坏，让它们无法得到能够创造经济价值的再利用，最终只能丢弃。”这名发言人要求“中国立即停止实施这些举措并按照符合现有废弃材料国际贸易标准的方式对其作出调整”。

报道称，对此，中方作出的回应是，它会停止购买另外32类垃圾。

2016年11月17日，工作人员在深圳土洋码头搬运走私废旧衣物。 新华社记者 毛思倩 摄







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