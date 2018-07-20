这两天 一场改变世界贸易格局的合纵连横悄然展开

原标题：视频|两个协定背后，中日欧会否抱团“抗美”？

这两天，一场意图改变世界贸易格局的“合纵连横”正在悄然展开。

刚刚和中国在汽车领域签署了一系列经济合作项目，昨天欧盟又马不停滴地与日本在东京签署一份内容广泛的自贸协定，根据这一协定，双方将逐步取消对对方99%商品的关税。到处忙着签署协定，各种抱团取暖。。。。。。欧盟这是打算“左右逢源”还是准备“另辟蹊径”？看看新闻Knews记者带您一起来听听，中国国际问题研究员欧洲研究院所长崔洪建会如何分析。

欧盟为维护自身利益 与美国掰手腕？

特朗普自上任以来，不仅满世界薅羊毛，还一言不合就退群：退出了TPP，退出了巴黎协定，退出了联合国教科文组织，还退出了伊朗核协定，退出了联合国人权理事会……前段时间更有传言称特朗普将退出WTO。

除了退群，特朗普的另一大招牌“表情包”或许就是DISS，以及制裁威胁。此前，白宫以威胁国家安全为由向欧盟对美出口的钢铝材料征收关税。北约峰会刚刚结束，作为组织的“带头大哥”，特朗普竟然毫不犹豫地将欧盟称为“美国最大的敌人”。

碰到这么一位薅起羊毛来从不手软而且口无遮拦的“大哥”，估计北约的小兄弟们心里也是一直在打鼓，与其被特朗普踩在地板上不停摩擦，不如“揭竿而起”吧。

在中国国际问题研究员欧洲研究院所长崔洪建看来，此次欧日自贸协定带来的最大影响表面上看无疑是大幅降低或免除关税，也许这一件事的影响有限，伤不到美国的根本。但更多的“是通过此次加强彼此自由贸易，树立新的国际贸易标准和规则，为未来双边及多边活动起到一个标杆示范作用”。

面对拉拢 日本为何一呼即应？

正应了那句老话，“一只碗不响”。那边欧盟满心气愤，这边日本更是心有余悸。当初的一场贸易战，可是让日本整整“消失了十年”。

作为美国最忠心的“小弟”，自特朗普当选总统后，日本首相安倍晋三试图与特朗普搭建关系那叫一个锲而不舍，光是打高尔夫就有三四回。即使是在最近的G7峰会上，当特朗普遭遇默克尔、马克龙的“围攻”，安倍依然紧紧站在他的身旁。

尽管安倍的表现足够服帖，但特朗普的“贸易大棒”砸下，日本依然未能幸免。当日本提出关税豁免的要求，“老大哥”特朗普总以“两国之间的贸易逆差过高”为理由不作任何让步，这令安倍很是难堪。也正因为大家都面临着同样的尴尬，让日本和欧盟迅速“确认过眼神”，签署了自贸协议。

中日欧抱团联手 能否牵制美国？

想想看，欧盟、中国、日本作为世界排名靠前的几个主要经济体，如果日欧之间相互降为零关税，中欧又不断加强合作，扩大开放，而它们与美国贸易摩擦不断加剧，关税及非关税壁垒增多，长此以往，是否会对美国构成威胁，从而迫使美国改变其单边主义的对外战略呢？

崔洪建认为，这恐怕会是一场“持久战”。

从现实角度看，中日欧抱团短期内难以对保护主义产生直接反击作用，一是由于欧日协定执行需要时间，二是中日欧在贸易问题上也有分歧且并不同步。但无论中欧合作还是欧日协定，都会在稳定市场氛围、增强各国信心和主导长期趋势上对美国保护主义、单边主义起到抑制作用。

不过，特朗普贸易政策采取极限施压手段，其走向一来受其观念和个性主导，二来受其国内支持率和政治走向的影响。美国的下一步行动或许会有两个选择：一是维持其贸易高压手段，继续挑战多边体制，甚至以退出世贸组织相威胁；二是对各经济体采取分化手段，对欧日下手，以部分妥协来换取“反美同盟”的破裂。

由于美国经济坐大已久且美元霸权未从根本上动摇，因此各方不能指望毕其功于一役。可行之计是，既要不断加强经贸合作，做大彼此的共同市场，同时又要不断培育多元的国际金融格局，发展出免受美国单边主义损害的能力。

责任编辑：吴金明