原标题：相距仅12公里！安倍冲绳停留4小时未与李登辉见面

[环球时报-环球网报道 记者 范凌志]日前，95岁的李登辉应那霸市“日本台湾和平基金会”的邀请赴冲绳，参加24日举行的冲绳二战时“台湾人战亡者”慰灵碑揭碑仪式。外界猜测，日本首相安倍晋三在参加战亡者追悼仪式行程中可能会与李登辉见面，《自由时报》甚至信誓旦旦称“两人将会面”。然而据台湾媒体24日的消息，安倍23日只在冲绳停留了4个小时，并未与李登辉会面。《环球时报》记者注意到，两人所处地点只有短短12公里。

根据台湾媒体消息，日本首相安倍晋三23日上午约10时30分搭机飞抵冲绳，随即驱车前往冲绳和平祈念公园，出席冲绳战役战亡者的追悼仪式。下午1时30分车队抵达那霸机场，并于在2时25分搭乘全日空班机返回东京，在冲绳只停留约4小时。直到安倍离开冲绳为止，李登辉都没离开下榻的“南方海滩度假酒店（Southern Beach Hotel）”，安倍也并未现身在李住宿的酒店。据日本《产经新闻》报道，安倍晋三身边人士表示，安倍和李登辉完全没接触，“只是两人所在位置很近而已”。

日方称“位置很近”，那么到底有多近？《环球时报》记者在地图软件中搜索安倍前往的“冲绳和平祈念公园”和李登辉下榻的“南方海滩度假酒店”，发现两者之间距离只有短短12公里，20分钟车程即可抵达。

李登辉22日抵达冲绳时，“台湾驻日代表”谢长廷、“日本台湾交流协会”理事长谷崎泰明前往接机。被记者问到“是否与安倍见面”时，李登辉并没回应。而谢长廷则表示，所接获的讯息是没这样的安排，当其再被记者问“明天安倍也访冲绳”时，谢长廷说：“世界上有许多巧合。”而亲绿的《自由时报》却大做文章称：“李登辉与安倍将在冲绳会面”。

1945年二战末期冲绳战役时，战死日军中也有许多台湾人，冲绳和平祈念公园的石碑上，刻有34位台湾人的名字。有关李登辉赴冲绳的话题，国务院台湾办公室发言人安峰山5月曾在记者会上回答环球时报环球网记者提问时表示，对于岛内有些人美化殖民统治，为侵略战争和军国主义张目的做法，两岸同胞都会坚决反对和同声谴责。

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