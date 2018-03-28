原标题：1个月内第6次！越南与法国就南海问题发声明

阮富仲（左）与马克龙（图源：越通社）

中国南海新闻网3月28日电 据越通社28日报道，应法国总统马克龙的邀请，越共中央委员会总 书记阮富仲于2018年3月25日至27日对法国进行正式访问。此访期间双方发表了联合声明。

在联合声明中，双方强调了全面尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，和平解决各项争端，不使用武力或以武力相威胁等的重要性，并强调维护各海域和大洋的安全、航行和飞越自由。双方一致同意支持东盟与中国全面和有效落实《南海各方行为宣言》，尽早达成实质性和符合国际法的“南海行为准则”。

中国南海新闻网梳理发现，在此之前，3月份越南已经先后与印度、孟加拉国、新西兰、澳大利亚、韩国5个国家就南海问题发表了联合声明。声明都强调维护南海地区的和平、安全和稳定，以和平方式解决争端，在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法等基础上维护南海的航行和飞越自由，并支持全面有效落实《南海各方行为宣言》以及尽早达成《南海行为准则》。

责任编辑：张建利