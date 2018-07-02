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南航一架飞往洛杉矶航班突发机械故障 已返航广州

南航一架飞往洛杉矶航班突发机械故障 已返航广州
2018年07月02日 10:55 新京报网
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　　原标题：南航一飞往洛杉矶航班中途返航 客服：机械故障 已返航到广州

　　7月1日，CZ327航班，从广州出发飞往洛杉矶，但飞机过日本后，却突然又返航广州。据南航客服称，飞机因故障原因返航，目前已返航到广州，将对旅客进行统一安排。今年以来，已有多趟航班因故障返航。如6月4日，川航3U8751航班因空调供气系统故障返航；6月7日，国航CA110航班因空调组件故障返航；5月14日，川航3U8633航班因风挡玻璃破裂脱落返航。

责任编辑：吴金明

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