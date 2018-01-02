台用贴纸处理错印“护照”遭讽:民进党认证遮羞布

原标题：岛内用贴纸“补丁”错印“护照”内页 被讽成台当局遮羞布

[环球时报驻台北特约记者 李名]台湾“外交部”计划以防伪贴纸处理印错的55万本“护照”，在岛内引发不小的争议。

据台湾《中国时报》1日报道，台当局发行新版芯片“护照”，但内页却出现美国杜勒斯机场。“外交部”宣布误植照片的“护照”不销毁，改在印错的页面上加贴防伪贴纸，预计总花费为1650万元（新台币，下同），比55万本全部重印节省2亿元。“外交部”称，加贴防伪贴纸不会影响“护照”原有的防伪功能。

针对“补丁护照”，国民党“立委”卢秀燕1日称，有民众反映，他们对此举感到疑虑：万一发生类似“台湾国贴纸”受海关刁难事件怎么办，况且任何身份文件均要求完整无瑕，以防伪造不实。青年团体“草协联盟”发起人李正皓透露，2017年12月“护照”被发现误用照片时他就曾揶揄，既然长期以来“台独”支持者就是用一张薄薄贴纸遮住“护照”上的CHINA，作为自己不敢“台独”的遮羞布，“这次护照印错，何不贴个贴纸把它盖过就当没事”。他说，当时语气有点酸，但没想到民进党会照办，“这下贴纸真成了民进党政府认证的遮羞布”。

责任编辑：张岩