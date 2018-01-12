蔡英文称改革才让支持度下跌 被打脸:能力不足

原标题：蔡英文称“改革”才让支持度下跌 赵少康打脸：民调还会更低

台湾地区领导人蔡英文民调大幅下降（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”1月12日报道，蔡英文自上任以来，多项政策惹议，使民调不断下探，蔡英文声称，自己知道改革会让自己的民调下滑，但她要做过去领导人不敢做的事、与不敢付出的政治成本。不过，台湾资深媒体人赵少康对此则认为，改革不会降低支持度的，只有保守、不改革才会掉支持者，直言有谁听过哪个候选人在选举时高喊：“我不要改革！我反对改革！”的，这样能当选的吗？若蔡英文不虚心检讨、认真改过，一再把“改革”当成民调低落的借口，赵少康断言“她的民调还会再低”。

根据台湾《中国时报》11日所做的民调，蔡英文不满意度高达六成，其中，年轻、高学历的人不满意更高达近七成。去年底，“总统府”的年终记者茶叙上，蔡英文对于民调的下滑，声称“改革要付出民调下滑的政治代价，早有心理准备”。赵少康就表示，若她主要支持者只是老年、低学历者，那她的统治基础太薄弱了。

赵少康认为，台湾的“对外关系”核心就是两岸关系，麻烦的是，大陆愈来愈强，市场愈大，靠“仇中”、“天然独”是解决不了问题，显然蔡英文在这方面交了白卷。对内经济也没用好，数字好但大多数民众无感，薪水低、日子苦、没前途，蔡英文的“作文”再动人都没用，蔡英文当领导人不论对内对外都明显不足。

赵少康又直言，蔡英文一上台就借“转型正义”，“去蒋”、斗垮国民党，但民进党的民调有增加吗？她还把军公教打成“米虫”大砍年金，现在又对劳工硬干到底。能力不足，态度霸道，这样的“政府”，民调怎么会高？

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