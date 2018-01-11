孙政才落马从被调查到立案侦查 用时仅次于周永康

原标题：孙政才落马N天之后

来源：政知道

原中央政治局委员、重庆市委书记孙政才是2017年级别最高的落马“老虎”，他是十八大后，第一位在任上被立案审查的中央政治局委员，还是中纪委处理最快的省委书记，从被宣布调查到“双开”，仅耗费了2个月零5天，同样的过程他的前任薄熙来用时5个月零18天。

而从组织调查到进入司法程序立案侦查，孙政才历时140天，仅次于周永康（129天），是副国级领导人中最为迅速的。

岁末年初，他又被频繁提及。

落马171天

1月10日，由检察日报社主办的2017年度十大法律监督案例评选揭晓，孙政才被立案侦查入选。这条新闻在去年12月11日发布，全文仅72个字：

落马169天

1月8日，人民日报刊发2017年反腐败工作综述。2017年，监督执纪问责更加聚焦，各级纪检监察机关都严肃惩处领导干部这个“关键少数”的违纪问题，孙政才作为“关键少数”的代表被提及。

“关键少数”违纪问题受到严肃惩处。中央纪委对孙政才、项俊波、孙怀山、鲁炜等中管干部严重违纪问题立案审查，各地区各部门也查处了一批在本地区本部门有影响的严重违纪案件，一批党政机关县处级及以上“一把手”被严肃查处。

落马165天

1月4日，新年出版的第一期纪检监察杂志中，又两次提及了孙政才。在《以坚如磐石的决心推进反腐败斗争》一文中盘点，根据中央纪委网站通报，2017年以来，至少18名中管干部接受组织审查，近40名中管干部受到党纪处分，孙政才便是其中之一。

另一篇《言行一致方为真忠诚真看齐》的文章中，批判了一些党员干部重表态轻行动、言行不一的问题，程度更严重者，就是阳奉阴违的“两面人”，孙政才就是言行不一、光说不练的典型。

2013年9月25日，中央巡视组向重庆市委反馈巡视情况时，时任中央政治局委员、重庆市委书记孙政才表态，“尤其要狠抓反腐倡廉、贯彻落实中央八项规定、选人用人等突出问题的整改”。3年后，中央巡视组对重庆开展“回头看”，却发现了“全面从严治党不力，‘两个责任’落实不到位”“选人用人把关不严，一些干部‘带病提拔’”等问题。后来，孙政才本人也被查出“严重违反中央八项规定和群众纪律”“严重违反组织纪律，选人用人唯亲唯利”“官僚主义严重，庸懒无为”等问题。

落马159天

2017年12月29日，新华社评出2017年国内10大新闻，孙政才被查上榜。

孙政才被查处彰显全面从严治党决心。7月24日，鉴于第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中央纪委对其立案审查。9月29日，中央政治局会议审议并通过中央纪委《关于孙政才严重违纪案的审查报告》，决定给予孙政才开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。此后，检察机关依法对孙政才以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。

落马145天

2017年12月15日，在2017年出版的最后一期纪检监察杂志，发表了《重庆：以政治建设为统领深化全面从严治党》一文。

文章表示，党要管党必须从党内政治生活管起来，从严治党必须从党内政治生活严起来，政治纪律和政治规矩是坚决维护党中央权威和集中统一领导的根本保证。而重庆两任落马市委书记薄熙来和孙政才，就是政治腐败的典型。

薄熙来在重庆自立旗帜、标新立异，搞“独立王国”；孙政才消极应付党中央决策部署，执意推行自己的主张，致使党中央决策部署在贯彻执行过程中变形走样。对此，重庆市立场坚定、态度鲜明：全面彻底干净清除孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，坚决防止“七个有之”，坚决做到“五个必须”。

稍早些时候，同样的表述，还出现在12月8日的《中国纪检监察报》上，重庆市委常委、市纪委书记陈雍发表了题为《推动巡视巡察向纵深发展》的文章。

从重庆来看，孙政才、薄熙来都是政治腐败的典型，问题总根子出在思想上政治上。在巡视巡察中要坚决贯彻中央通报精神，按照市委“破立并举”要求，全面清除孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，从严肃党内政治生活出发，聚焦党内政治生态，举一反三，深挖细究，画好“政治画像”，实现重庆政治生态的根本好转。

落马94天

2017年10月25日，党的十九届一中全会选举产生了25人组成的十九届中央政治局，第二天，新华社发布《领航新时代的坚强领导集体——党的新一届中央领导机构产生纪实》。文章提到，在党和国家高层领导人选产生方面，我们党有经验也有教训。

党的十七大、十八大探索采取了会议推荐的方式，但由于过度强调票的分量，带来了一些弊端，有的同志在会议推荐过程中简单“划票打勾”，导致投票随意、民意失真，甚至投关系票、人情票。中央已经查处的周永康、孙政才、令计划等就曾利用会议推荐搞拉票贿选等非组织活动。

落马86天

2017年9月25日，“砥砺奋进的五年”大型成就展在北京展览馆开展，其中第十展区“全面从严治党确保党始终成为伟大事业的坚强领导核心”，展出了十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，全面从严治党取得的成就。

在该展区，孙政才被作为惩治政治问题和经济问题交织的腐败分子、消除重大政治隐患的典型出镜，同框的还有5人，分别是周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划。

9月29日，孙政才被“双开”，其涉嫌犯罪问题及线索同时被移送司法机关依法处理。

落马75天

2017年9月6日出版的第17期纪检监察杂志有两篇文章都提到了孙政才的名字。孙政才的问题如何被发现？这两篇文章给出了答案。

《利剑出鞘，愈显锋芒——十八届中央巡视工作深化发展综述》一文中提到：

寻“虎”觅“蝇”，正风肃纪，巡视推动形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制，助力构建良好政治生态。孙政才、苏荣、王珉、黄兴国等一批领导干部在巡视中应声落马，“病树”被及时拔除，守护了整片“森林”的枝繁叶茂。

另一篇《与时俱进改革创新——增强巡视工作针对性实效性》中则写到：

对已巡视过的地方或部门，中央明确要求开展“回头看”。从第九轮开始，中央巡视每轮都安排对4个省区市开展“回头看”，截至目前已向16个省区市杀出“回马枪”。中央巡视组聚焦被巡视党组织领导班子成员，紧盯老问题、发现新问题，16个省区市均有“老虎”被揪出，王珉、杨振超、杨鲁豫、黄兴国、孙政才等人应声落马。

这两篇文章印证，孙政才的落马与中央巡视组对重庆的巡视有直接关系。

在2016年11月6日至2017年1月5日，中央第十一巡视组对重庆市开展了巡视“回头看”。2月11日，中央第十一巡视组向重庆市委反馈巡视“回头看”情况，指出重庆存在一些干部“带病提拔”、一些领导干部十八大后不收敛不收手等问题，对于收到的反映一些领导干部的问题线索，巡视组已转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

7月15日，孙政才不再兼任重庆市委书记；

7月24日，中央纪委对孙政才立案审查。

资料 | 新华社 人民日报 纪检监察杂志 中国纪检监察报等

责任编辑：张玉