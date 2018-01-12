解放军1小时可渡台湾海峡？台专家说法被网友打脸

原标题：解放军1小时可横渡台湾海峡？ 台专家扬言：只会变碎片 网友打脸：外行！

[环球网综合报道]解放军陆航旅元旦之后将紧锣密鼓的开展新一年度部队训练。此前，有声音传出，陆航旅1小时内便可横渡台海海峡。对此，台军事评论员宋兆文12日扬言称，“如果真这么搞，只会全部变成碎片”，果然，短短时间内，不少网友都对其言论表示哭笑不得，讽道：“一看就是外行人说的话！”

解放军陆航旅在朱日和训练基地接受检阅（图片来源：台湾“中时”）

据台湾“中时电子报”12日报道，对于解放军陆航旅的作战能力，宋兆文12日在脸书上发文表示怀疑，他声称“解放军目前大型直升机不足，尚无力编组数个空中突击旅，就算真有那么回事，以百架直升机突击台湾的行动会很快被雷达侦破，接着将变成碎片报销”。

他还进一步解释说，直升机十分脆弱，使用一般轻武器，如机枪、步枪即可击落，美军在越战时被越共打下5000架直升机即是著名案例，“台湾的防空能力强大，战机拼光了，还有武装直升机上的‘响尾蛇’与毒刺导弹，这些没了也还有防空导弹，命中率几乎百分之一百。再退一步说，台湾有悍马车为载具的八联装复仇者导弹车、四联装小懈树野战防空导弹、单兵双联装毒刺导弹，四联装剑一捷羚防空系统，再搭配上T-92四零炮、T-75机抱以及35快炮，可以编成致命的绵密火网，来多少架就干掉多少”。

最后，宋兆文干脆表示，“实在到了退无可退之境，用一般部队的五零机枪、排用机枪、班用机枪、红隼火箭弹，甚至以战斗步枪连发也可以打掉低空的敌军直升机”。

对于宋兆文的言论，岛内网友纷纷嘲讽“一看就是外行人说的话！”，还有网友酸道“老大，你这么看得起台湾呀？！”“阁下这种论调叫做军事专家啊？看来台湾已无堪用之才，悲哀！”

昨日（11日），台当局官员刚刚称，民进党计划增加长期防务开支，若预算案得以通过，2025年前，台湾年度防务开支预计至少会增加20%，达到3817亿新台币（约837亿人民币），叫嚣“对抗中国大陆”。台湾“中央社”还对此报道称，台当局此举是为了“展现日益坚定的决心，希望打造更强大的威慑力量，以对抗中国大陆。”

对此，不少岛内网友呛声道：蔡英文明明是“心中有鬼”，“当美国人的看门狗就好了，只要会吐舌头，摇尾巴，但是还是要自己花大钱向美国人买一堆破铜烂铁”。还有网友讽道，“你们不是说一个台军干掉一台坦克吗，不用惊慌”。还有台媒评论称，蔡英文当局用各种“小动作”叫板大陆，恰恰证明其被“震慑”住了。

2017年底，台当局防务部门曾发布所谓的“2017年国防报告书”，国防部新闻发言人任国强大校就已郑重回应称，台湾是中国的一部分，哪里来的什么“国防报告书”？中方坚决反对美台进行任何形式官方往来和联系。任何挟洋自重、“以武拒统”的图谋都是徒劳的。

责任编辑：霍宇昂