中纪委机关报：公款吃请少了 “吃老板”现象增多

原标题：中纪委机关报披露：公款吃请少了， “吃老板”现象越来越多

小寒，北京南站，来自东南某省67岁的赵大姐拖着装满材料的拉杆箱，准备购买返程票。虽然问题还没有得到解决，但她对记者说：“这些年党中央坚定反腐，‘打虎拍蝇’的成果老百姓都看得到。我现在遇到困难，但相信公道早晚会到来。”

火车站、信访局……十九届中央纪委二次全会前夕，本报记者在人群相对集中的地方进行了一次微型“田野调查”，想了解群众现在都关注自己身边哪些腐败现象。

“社会对腐败的容忍度显著降低，明目张胆搞不正之风和腐败的明显少了”

从东部沿海某省来京的石先生，老伴在复兴医院住院。他告诉记者，前不久老伴动手术，他主动给医生送红包被直接拒绝。“要在以前我们家乡的医院，你想不起来，医生护士都会提醒。变化真是太大了。”

近年来，中央持续加大对侵害群众利益问题的查处力度，极大增强了人民群众获得感。群众对反腐败工作成效表示很满意或比较满意的比例，由2012年的75%增长至2017年的93.9%，提高18.9个百分点。

数据背后是扎实的事实做支撑。

浙江省杭州市江干区干部黄琴告诉记者，以前每到过年的时候，超市里付款的人群中，不少人都持各类“超市卡”和代金券。一问，不是单位发的就是某某单位送的……现在，手持一沓“超市卡”付款的已经很少了。

中部某省一名乡干部说，前年，80岁的老母亲非要让给她弄个低保，问老人家缺钱花吗，老人家说：“不缺。可你看看，村里是个干部，就给七大妗子八大姨办了低保。”去年以来严查群众身边的腐败，老人家所在的村一下子减了10户低保，村支书也受处分了，再问老人家还办不办低保了，她笑着说：“低保是给有困难的人的，咱有吃有喝用不着，只要身体好比什么都好。”

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各级党委和纪检监察机关坚决惩治群众身边的腐败。突出审查重点，加大对“小官大贪”惩处力度，严肃查处贪污挪用、截留私分，优亲厚友、虚报冒领，“雁过拔毛”、强占掠夺问题，对胆敢向扶贫资金财物“动奶酪”的严惩不贷……2014年以来，对乱作为、不作为的3.2万名基层党员干部严肃追责。5年来，全国纪检监察机关共处分村党支部书记、村委会主任27.8万人。

某国有银行的王先生多年负责单位后勤保障。“以前每年经手的会议、礼品、招待费上千万，动不动就在外地组织个会议，钱花得跟水似地淌”。在北京随便转转，“这儿是合同酒店”“那儿是合作商家”，到处押着钱办着卡，吃了花了就可以签单。“现在统统没有了。多好！国家的钱这么糟蹋让人心疼，再说天天胡吃海塞也伤身。”

“在党中央的坚强领导下，整个社会对腐败的容忍度显著降低，身边明目张胆搞腐败的明显少了。”在大连一家外企工作的孙先生，被记者问及身边有无腐败现象时表示，“孩子就近在公立幼儿园入托、老人看病到社区医院，不用找关系，感觉挺好的。”

“不敢腐”氛围形成的一个表现，是人们的价值观和思维方式悄然发生了变化，从当初对权力的一味推崇，到如今对特权思想有了自觉抵制。

在中央国家机关工作的张处长，两年前老家宅院被征迁。要在以往，不用特别打招呼，村里补偿的时候肯定要“有所关照”。现在呢，“我得特意‘关照’村里说，一定要按标准来，千万不可以超标准给我家补偿，不然你们就是在害我啦”。

“形式花样翻新，身边的不正之风和腐败问题依然存在”

女子出嫁管理费、扶贫羊管理费、母婴保健补偿费、改厕好处费、学生早晚自习看护费……

“形式花样翻新，身边的不正之风和腐败问题依然存在。”每当听到这些群众身边的典型案例，退休多年的老党员徐振南就忍不住皱起眉头。

党中央持续“打虎拍蝇”，不断释放越往后执纪越严的强烈信号，震慑作用明显。然而，贪欲是人类从未根治的顽疾，群众身边的“蝇贪”依然伺机出手。

“想报名危房改造的交200元报名费，不交钱不能报名。”某村委会主任和会计在落实该村危房改造任务中，公然在大喇叭中喊。这是新华社报道的一起典型案例。

自2015年7月起，中央纪委每月公布一次群众身边的“四风”和腐败问题。据中央纪委监察部网站“每月通报”连续16次通报的数据统计显示，这些问题中，近6成问题涉及民生资金管理使用，其中，三类问题较突出：种粮补贴等惠农补贴资金、征地拆迁补偿资金、危房改造补助资金。违纪主体乡科级及以下超9成且集中在基层管钱、管事、管物的重要岗位。

“这几年感觉变化最大的就是十八大后，在反腐败高压态势下，廉政风险大的岗位都相继出台了一系列制度，职务犯罪案件领域已由以往工程项目多、补助资金多的高危单位部门，变为级别并不高的实权岗位，教育、卫生、林业等部门的下属基层站所负责人和农村‘两委’干部成为职务犯罪的‘高危人群’。”浙江省龙泉市纪委、监委第三纪检监察室主任余海敏说。

身边的腐败让人有切肤之痛，它啃食改革红利，减损群众的获得感，损害党在人民群众中的威信。

在京经商的赵先生向记者讲了他的亲身经历。去年，位于西部某省贫困地区的家乡县民政局找到他，希望能资助几名贫困学子上大学。赵先生非常爽快地答应了，但是提出要当面见见这几位学生。第一位学生家境贫寒，赵先生二话不说决定一年给予8000元的学费资助，另外每月再提供600元的生活费。去第二位学生家考察时，赵先生先被当地有关部门的同志拉着走了很远的路，后被告之还有很远，建议不要去了。赵先生心生疑窦，决定委托朋友私下了解该学生的家境。朋友一番调查后告诉赵先生：该学生的母亲是村支书，家里在镇上有四间门面房，根本不需要扶贫……

十八大以来，公务接待被严格管理后，公款吃请的现象少了，但是另一种形式的不正之风和腐败出现了。

“不吃公款吃老板”现象越来越多。穆先生常年在外经商，资金雄厚。十八大以后，家乡领导每次来京，总是或明示或暗示要和穆先生见面叙旧，而且总带着其他朋友来，其中不乏一些官员，宴请的钱当然穆先生出。“商人不做亏本的买卖。”穆先生说，付出的这些钱，说不准什么时候就转变成了他回乡投资时的优惠条件，“这都是拿公家的利益换私人的交情啊……”

“我们愿意跟着党中央一起坚定反腐”

十九大报告指出，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。

党中央坚定反腐是人民群众的信心所在，群众的支持是各级党组织坚定反腐的最大动力。

福建省安溪县蓬莱镇纪委书记林木象给记者讲了自己的切身体会：以前任乡镇纪委书记时到村里核查村干部的问题，群众往往不理不睬，有的甚至直言我们与村干部“官官相护”，工作难以开展。这几年专司主责主业后，为群众解决了一些实际问题。有次下午刚到一个村宣布完对村干部的处分决定，晚上就收到群众“感谢你们为民做主”的短信。“那一刻，既难过又感动。”

“身边的腐败还远没到根除的地步，希望反腐败的高压态势能够保持住”，不论是干部还是群众，都对记者表达了同样的心愿。

“扶贫领域违纪问题，有的虽然涉案金额不大，但影响非常恶劣，严重损害党群、干群关系，必须严肃查处。”中央纪委信访室有关负责人此前接受本报记者采访时表示，脱贫攻坚是全面建成小康社会的底线任务，今后还要抓住反映扶贫领域涉嫌违纪问题信访举报督办工作不放，继续加大对反映侵吞挪用、克扣强占扶贫资金问题信访举报的督办力度，推动查处胆敢向扶贫款物伸手的违纪行为。“对侵害群众利益问题决不放过！”他最后强调。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水说，老百姓更关注能否解决自己身边的腐败问题。“大老虎”毕竟离他们比较远，解决身边的问题更重要。

赵大姐还奔波在路上。脚步匆匆的人们，怀揣着希望与梦想开始新的一年，祝愿他们的心愿能够实现。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张玉