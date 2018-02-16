美媒：“35岁”春晚洋溢青春能量 吸引年轻观众

原标题：美媒：“35岁”央视春晚洋溢青春能量 吸引年轻观众

参考消息网2月16日报道 美媒称，吃大餐、放鞭炮和家庭团聚或许是最为人们所熟知的农历新年庆祝活动，但在中国，有一个电视节目也是这个节日的象征。自1983年以来，收看（至少一部分）中国中央电视台春节联欢晚会就一直是一项传统。

据彭博新闻社网站2月15日报道，2018年春晚将持续约4个小时，节目包括歌曲、舞蹈和小品，将反映中国各省份各民族的风貌。民族英雄和重要政府项目——比如“一带一路”倡议——也在节目中得到体现。

报道称，吉尼斯世界纪录在2012年认定，中国央视春晚是全球“收看人数最多的全国性电视节目”。

报道称，不过，就连中国官方报纸也说，春晚曾经是许多中国人在除夕夜必看的节目，但近年来观众人数和人气都有所下降。

报道称，中国中央电视台的制作人并没有被吓倒，而是尝试在曾经充斥着大量中国戏剧的节目单中加入像TFBOYS这样的流行乐队的表演，以吸引年轻观众。

2月15日，在比利时首都布鲁塞尔艺术中心，演员表演舞蹈《普天同庆》。当日，庆祝2018中欧旅游年暨“欢乐春节”晚会在布鲁塞尔艺术中心举行，近千名中外嘉宾观看了一场充满中国韵味的精彩演出。新华社记者叶平凡摄

2月15日，在比利时首都布鲁塞尔艺术中心，演员表演少林功夫。当日，庆祝2018中欧旅游年暨“欢乐春节”晚会在布鲁塞尔艺术中心举行，近千名中外嘉宾观看了一场充满中国韵味的精彩演出。新华社记者叶平凡摄

责任编辑：桂强