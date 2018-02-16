台著名古庙连续4年为台抽出下签 4句诗没1句好话

原标题：台南著名古庙连续四年台湾抽出“下签” 四句诗没一句好话

台南古庙今年再为台湾抽出“下下签”（图片来源：“东森新闻云”）

[环球网报道 记者 徐亦超]为祈求风调雨顺、“国泰民安”，曾在2015年抽出“武则天坐天”的台南著名古庙“南鲲鯓代天府”于大年初一上午11时正式抽“国运签”，和去年一样，都是属于“下下签”。而这也是该庙宇连续4年为台湾抽出属于下签的“国运签”。

据台湾“东森新闻云”2月16日报道，今年“南鲲鯓代天府”抽到的签是结果抽到第4支“丙子”签。“丙子”签“汉李广父子阵亡”是“南鲲鯓代天府”第2首签诗，签诗内容为“命内正逢罗孛关，用尽心机总未安，作福问神难得过，洽是行舟上高滩”。

对此，庙方总干事侯贤逊提到，“命内正逢罗孛关，就代表这个关卡不好过。用尽心机总未安，作福问神难得过，洽是行舟上高滩…在这四句诗句中，没有一句是好话啦”。

台南“南鲲鯓代天府”

去年“南鲲鯓代天府”抽出的“国运签”也是“下下签”，当时侯贤逊总干事称，“一重江水一重山：要过一重江水已经很难，又要加上一重山，难上加难。”、“谁知此去路又难：这条路非常难走。”、“任他改求终不过：再怎么想办法，也难以安然度过重重困难。”、“是非到底未得安：再怎么做，都得不到安宁。”不过他事后也提到，虽然2017年台湾的运势、民生、经济都不太顺利，但命运是人来创造和改变，“只要大家团结，加倍努力，政府引导出正确方向，总是有机会改变困境的。”

“南鲲鯓代天府”曾在2015年抽出“武则天坐天”的“国运签”，轰动全台。当时许多人都直指签诗预言的就是2016年台湾地区领导人选举，由于武则天是中国第一位女皇帝，台湾地区也会出现第一位女性领导人。后来蔡英文果然在2016年的“大选”中击败一众男性候选人，成为台湾地区首位女性领导人。

值得一提，如果加上今年在内，南鲲鯓代天府已经连续四年抽出属于下签的“国运签”。

责任编辑：桂强