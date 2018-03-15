原标题：大陆及港澳地区等同于外国？台初审通过“国家机密保护法”修正草案

台当局法务部门负责人邱太三（图片来源：《自由时报》）

[环球网综合报道]台湾“立法院”司法法制委员会14日初审通过了所谓的“国家机密保护法部分条文修正草案”，明文规定“涉密人员”退离职后，出境管制期限仅能延长、不得缩短，管制时间最长可达6年；而初审条文也将中国大陆及港澳等地区列入规范的范畴内，意味着未来若向大陆及港澳地区泄漏、交付台方机密，可处3年以上、10年以下有期徒刑，泄漏“绝对机密”者，加重其刑二分之一。

据台湾“自由电子报”3月14日报道，台湾当局法务部门负责人邱太三在初审后受访时声称，过去因台湾地区“刑法”对中国大陆的定位，不认为大陆是外国，导致所谓的“共谍案”只能适用“国安法”刑度，引发很大争议。他也宣称，此次“修法”，将大陆籍港澳、境外“敌对势力”列入“国家机密保护法”范围，让整体机密维护更完整，未来也不会发生对台湾有威胁的国家或地区、组织，却仅能适用刑责较轻的“国安法”规定的情况。

现行台湾地区的“国家机密保护法”规定，泄漏或交付依此法核定的“国家机密”者，处一年以上、七年以下有期徒刑 。

而此次“修法”草案则称，因应现时外国、大陆地区、香港、澳门及国际恐怖组织的“威胁”，增订未来若“国家机密”泄漏或交付对象，为外国、大陆地区、香港、澳门、境外敌对势力或其派遣的人 ，不论其犯罪类型或管道，均加重刑责。初审条文并明定，“预备或阴谋犯者，将处两年以下徒刑”。

另外，现行版本虽然规定涉密官员卸任三年内出境须经审核，但许多机关却缩短出境管制期。对此，台当局认为，原本是考量台湾的“安全或利益”，所以订定出境管制规定。但在实务运作上以缩短管制期间为常态，因此也提出“修法”。初审通过的条文规定，除将原先的“缩短”删除外，也增加延长期限，管制年限总计最多不得超过6年。

责任编辑：张岩