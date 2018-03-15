新京报谈文化和旅游部:打通保护与开发的任督二脉

原标题：组建文化和旅游部，打通“保护”与“开发”的“任督二脉” |新京报快评

▲俯瞰春雪下的九寨沟景区树正群海（3月8日无人机拍摄）。 图片来源：新华社

《国务院机构改革方案》提出将组建文化和旅游部，不再保留文化部、国家旅游局。

当下，我国旅游管理领域面临些许问题：一方面，我国文化资源和旅游产业分属文化部和旅游局，文化部更偏重于保护，而旅游局更偏重于开发，难以实现文化资源和旅游业的有机融合，更难以实现优秀传统文化的创造性转化；另一方面，文化旅游市场秩序的维护由文化部和旅游局共同负责，难免出现权责不清，相互扯皮的现象。

而在实践中，文化和旅游越来越成为不可分割的一部分，“文旅”成了文化产业领域的高频词。文化产业的相当大一部分就是文化旅游，实际上就是旅游产业。

此次国务院组建文化和旅游部，是在深刻理解文化和旅游的内在有机统一属性之上所做出的科学决策。

首先，从产业角度来讲，文化和旅游部的组建，能够促进文化产业和旅游产业有机协同发展。

文化和旅游是天然的有机体，文化需要通过旅游来创新、传承与流播，旅游产业是传统文化的创造性转化和创新性发展的有效载体。我国作为一个具有五千年悠久历史的文明古国，拥有数量丰富、质量很高的文化古迹，这些文化古迹是天然的旅游目的地；还有着沉淀深厚的优秀传统文化。而要做到创造性转化和创新性发展，旅游产业无疑是最好的载体。

▲3月11日，游客在重庆市北碚区澄江镇上马台村赏花踏青。 图片来源：新华社

更何况，如今旅游产业在GDP中占据的比例越来越高。根据国家统计局的最新数据，2017年，全年实现旅游总收入5.40万亿元，同比增长15.1%；全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%；旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。

文化和旅游部组建后，则能有效地消除文化部门和旅游部门长期存在的“肠阻塞”，有效地打通文化产业和旅游产业的“任督二脉”，促进文化产业和旅游产业的有效协同，更好地实现“化学反应”。

其次，文化和旅游部的组建，能够促进文化古迹的保护。我国有大量的文化古迹需要进行有效保护，这种保护需要数额巨大的资金，而单单依靠国家财政难以支撑。

国际国内对文化古迹保护的实践显示，对文化古迹进行保护性开发是最佳途径，而发展旅游业则是保护性开发最为有效的手段。意大利的古罗马废墟和中国南京的大报恩寺遗址公园，都通过发展旅游业取得了很好的效果。

此外，文化和旅游部的组建，有利于维护文化旅游市场的市场秩序。当前文化旅游市场存在着一些乱象，其根源在于文化管理部门和旅游管理部门在市场监督方面的界限难以分清。而组建文化和旅游部，通过对文化旅游市场的统一管理，无疑能够更好地落实相关政策措施，进而加强市场监管，维护好文化旅游的市场秩序。

最后，组建文化和旅游部，能够更好地推动中国文化走出去。我国已经成为世界第二大经济体，但文化软实力和经济硬实力难言匹配，这就需要加强文化建设和现代文化传播能力建设，更好地促进中华文化走出去。

在当前“用户体验为王”的新时代下，旅游能够给用户带来更好的现场体验，让外国游客更好地了解中国传统文化。国家统计局的报告显示，2017年我国全年入境外国游客人数高达4294万人次，国际旅游收入1234亿美元。文化和旅游部促进文旅产业深度融合之后，显然有助于中国“握指成拳”更好地发力，让中国文化走出去，也将外国游客吸引进来。

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责任编辑：张玉