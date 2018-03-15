台“央行总裁”回应新台币改版:由“促转会”决定

原标题：新台币是否改版？台“央行总裁”松口：由“促转会”决定

杨金龙

[环球网综合报道]针对新台币是否要改版，台湾地区新任“中央银行”总裁杨金龙15日在“立法院财委会”首度松口。据台“联合新闻网”报道，杨金龙声称，如果“促进转型正义委员会”做出决议，指认新台币涉及“威权”象征，央行就会改版。

报道称，“蓝委”赖士葆上午在“财委会”上表示，大家都说杨金龙上任会走“彭规杨随”路线，但是前总裁彭淮南坚持不改版新台币，杨金龙是否会坚持彭淮南的底线，不改新台币？

对此，杨金龙称，“促进转型正义条例”已经通过了，但必须要做明确的指认“新台币图案是有权威象征在里面”，如果“促转会”做出要新台币改版决定，“那我会依法施政”。

杨金龙表示，“促转会”本身是独立机构，在彭淮南尚未退休前，内部就有这样的共识，钞券图案不涉及“威权”的，例如山、科学和教育等，就不会改。

据了解，蔡英文上台后，不断有“绿委”宣称新台币上的孙中山、蒋介石是“威权象征”，要求改版新台币。民进党“立委”高志鹏日前甚至亲自举办新台币设计比赛，不料比赛头奖上将“民国”写成“明国”，被网友嘲讽为“冥国”，“又称鬼岛”，沦为笑柄。

责任编辑：刘光博