泰国客机遭雷击受损迫降南京 近400旅客安全入境

原标题：泰国一客机遭雷击外壳受损迫降南京 机上近400名旅客安全入境

新京报快讯（记者潘佳锟 卢海燕 通讯员郝森啸）今日（3月16日）下午，新京报记者从南京边防检查站获悉，原计划于昨晚8时许从南京飞往泰国的XW887航班，因雷雨天气，其一侧的发动机被雷击中，致使外壳破损。后该航班迫停南京禄口国际机场，机上近400名旅客安全入境。目前，该航班仍停在南京机场，预计明天下午维修好后起飞。

据悉，该航班是由泰国酷鸟航空公司开通的直飞泰国曼谷的固定旅游包机。原计划于15日晚8时许从南京飞往泰国，因遭遇雷雨天气，其一侧的发动机被雷击中，致使外壳破损。后该航班返航，在南京禄口国际机场顺利降落，机上近400名旅客安全入境。

南京边防检查站相关执勤工作人员称，因机械故障短时间无法排除，当晚9时许，在征得全部旅客同意后，决定取消此次飞行，受影响的旅客被安置在机场附近的旅店休息等待。他表示，“现在飞机还停在禄口机场，等待配件到达后开始维修，明天下午有望修好的话就可以起飞，实在不行就只能更换飞机。”

目前，南京禄口国际机场航班均已恢复正常。

责任编辑：张玉