原标题：美签署“与台湾交往法案”，中方四大机构接连亮剑！

[环球网综合报道 记者 赵衍龙]当地时间3月16日，美方签署“与台湾交往法案”。从17日下午3点左右到18日凌晨，包括中国驻美使馆、外交部、国防部和人民日报在内的四大机构，12小时内接连就此发声和亮剑：强烈不满和坚决反对！

驻美使馆：中方对此强烈不满和坚决反对！

3月17日下午，中国驻美国使馆发言人发表关于美“与台湾交往法案”的谈话称，“与台湾交往法案”有关条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此强烈不满和坚决反对。

一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中美合作造成严重干扰和损害。

外交部：向“台独”分裂势力发出严重错误信号

3月17日晚间，外交部就美方签署“与台湾交往法案”作出回应称，我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。

我们对此坚决反对。中方敦促美方纠正错误，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。

国防部深夜回应：有关条款不得实施！

3月17日深夜，国防部发言人就美“与台湾交往法案”发表谈话称，美方签署“与台湾交往法案”，中国军队对此坚决反对。

台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。

中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

人民日报“钟声”：中国人民不会答应！

3月18日，人民日报“钟声”发表题为“破坏中美关系政治基础是愚蠢的”的文章，称，美方一意孤行推出所谓“与台湾交往法案”，挑战一个中国底线，是对中美关系和台海局势的严重干扰，中国人民不会答应。

文章称，在中美关系发展的关键时刻，美国妄图通过打“台湾牌”渔利，只会适得其反，自食苦果。

台湾问题事关中国的主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府一再强调，维护国家主权、领土完整的决心意志坚定不移。中方多次敦促美方慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免干扰和损害中美关系大局。美方一意孤行推出所谓“与台湾交往法案”，挑战一个中国底线，是对中美关系和台海局势的严重干扰，中国人民不会答应。

坚持一个中国原则是国际社会普遍共识，也是台海和平稳定的基石。美国多次表示维护台海和平稳定对其具有深厚持久利益，但一些做法却自相矛盾。2016年以来，美国参众两院提交了几十项涉台议案。去年6月，美国国务院批准特朗普上任后首宗对台军售方案。去年12月，特朗普签署“2018财年国防授权法案”，明确提出“强化美台防务关系”。而今，“与台湾交往法案”又企图解禁美台高层级官员“互访”，对中国主权、国家统一及安全利益构成侵害，也是在破坏中美关系政治基础。殊不知，美国采取任何破坏台海和平稳定的错误举动，都只能给自己带来同等甚至更为强烈的反作用力。

美国国内弥漫着保守主义、孤立主义和民粹主义情绪，最近炒作“中国威胁”的言论甚嚣尘上。面对繁荣发展的中国，美国部分人心理扭曲，仍抱着霸权心态，企图“制衡”中国。这种冷战思维，在21世纪不受欢迎，也不可能奏效。对此，任何有政治智慧的美国人都看得明白。美国国安委亚洲事务部前主任麦艾文和国安委中国事务前主任何瑞恩此前就联名发表文章，呼吁特朗普政府“不要把台湾当做施压中国的工具”。

文章强调，一个中国原则没有任何妥协余地。在台湾问题上，中国有坚守的底线，有无可撼动的定力。我们完成祖国统一大业的决心坚定不移，日前公布的促进两岸经济文化交流合作的31条措施，受到台资企业和台胞广泛好评。中国的统一是历史必然，任何企图干扰这个大趋势的举措都是愚蠢的、徒劳的。

中国重视同美国的友好合作，始终愿意在相互尊重、合作共赢的基础上发展健康、稳定的中美关系。美方应该做的，是尊重中国的主权，而不是不断试探中国的底线；是循着双方既有共识往前走，寻求利益的最大公约数，而不是不识时务地开倒车。

中美关系的意义超越了双边范畴，一个良好、健康的中美关系符合中美两国利益，也符合亚太地区和全世界的利益。美方应认清形势，慎重、妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定，切实履行大国责任。

责任编辑：初晓慧