国家发改委主任谈国家发改委职能调整:瘦身为强体

原标题：发改委主任谈发改委“瘦身”：目的在于“强体”

中青在线北京3月25日电（中国青年报·中青在线记者 张国）“国家发改委职能调整，您如何看待？”全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰今天在中国发展高层论坛上遇到了这个问题。

按照两会期间通过的国务院机构改革方案，国家发改委的多项职责拟被整合到多个新组建或重新组建的部门当中，如组织编制主体功能区规划职责划入自然资源部，应对气候变化和减排职责划入生态环境部，有关农业投资项目管理职责划入农业农村部等。

对此，何立峰表示，这次机构改革是范围最广、力度最大、意义和影响也最深远的一次机构改革，我们完全拥护，并且会贯彻落实好改革方案，按照统一部署积极推进职能调整。

他说，国家发改委前身是1952年组建的国家计划委员会，主要职能就是对整个国民经济和社会发展实施宏观管理，特别在经济方面进行综合协调。此次机构改革，发改委需要“瘦身”，这是手段，目的则是“强体”。瘦身方面，影响市场在资源配置中起决定性作用的相关职能，发改委会彻底“放干净”；可以由地方承办的职能和事项坚决交给地方，可以由专业部门协调管理的职能和事项坚决放给专业部门。

何立峰还介绍，今后发改委将进一步加强宏观管理方面的研究，特别是在未来发展战略方面的研究。将更好地发挥经济综合协调部门的职能作用，推进顶层设计、战略、各种规划的组织实施。对于发展过程中碰到的各种困难、问题、矛盾，发改委将及时梳理，认真加以解决。“我们有决心有信心，通过这次机构改革进一步瘦身强体，把发改委职能发挥好。”

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