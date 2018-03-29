人民日报：守望相助的力量无坚不摧

原标题：守望相助的力量无坚不摧（评论员观察）

个人未来与国家目标的同频共振，“小我”与“大我”的同向而行，不仅是中国独特的政治优势，也是中国“经济奇迹”的深层密码

这是一股在中国历史长河中澎湃不已的文化脉动。“出入相友，守望相助，疾病相扶持，则百姓亲睦”，乡土中国绵延数千年的生活方式，不仅塑造了中华民族共同的价值基础，也在时间的积淀下形成了民族的“集体人格”——团结一心。

“中国人民是具有伟大团结精神的人民”“始终团结一心、同舟共济”，在十三届全国人大一次会议上，习近平总书记以大历史观的宽广视野，以民族复兴为历史坐标，定义伟大团结精神。饱含深情的话语，激荡着同心同德、向上向前的精神和力量，传递着勉力敬事、拓路踏歌的信心和勇气。

有学者曾总结，和与合，是中国文化精神之元。前者意味着尊重包容、求同存异，后者则意味着齐心协力、同向而行。这两者，共同构成了“中国之为中国”的深层文化心理结构。从“二人同心，其利断金”的朴素智慧，到“万人操弓，共射一招，招无不中”的金玉良言，再到“一箭易断，十箭难折”的谆谆教诲，正是这种民族精神，让中国文化在与周边各地区、各文化的交流对话中，成为“一个有着强大向心力的漩涡”；让中华民族在交织交融中，共同缔造了统一多民族国家，形成了“多元一体格局”。

“千人同心，则得千人之力；万人异心，则无一人之用。”一个民族，人口再多，如果拧不成一股绳，都无法称其为“强大”；一个国家，疆域再大，如果是一盘散沙，都难以被视为“大国”。历史从正反两个方面反复证明一个道理，团结才有力量，内讧必然衰败。想当年，一位“老延安”在重返延安时，激动地问身边的人：“你们看延安的窑洞像什么？”没等他人回答，他便自己答道：“像不像同心同德的‘同’字？”一个“同”字，道出了当年中国共产党之所以成功，而国民党之所以失败的根本原因。凝聚起来的人心，是最坚不可摧的铜墙铁壁。抗日战争的胜利，不正是中国人民万众一心、团结起来的结果吗？改革开放所取得的巨大成就，不也正源于千千万万人风雨同舟、同心同向的努力奋斗吗？

“一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有当他把自己和集体事业融合一起的时候才能最有力量。”这些年，在“经济奇迹”之外，越来越多的外国观察家把目光转向了中国独特的政治制度。从由泥土里生长出来的协商民主智慧，到根植中国大地的新型政党制度，以绝大多数人共同利益为本的政治设计，让全社会求得了最大公约数，画出了最大同心圆，进而激发起每个人的奋斗热情。可以说，个人未来与国家目标的同频共振，“小我”与“大我”的同向而行，不仅是中国独特的政治优势，也是中国“经济奇迹”的深层密码。

团结和凝聚力是中国现代化前半程的重要经验，也是支撑中国现代化列车高歌向前不可或缺的铁轨。从“赶上时代”到“引领时代”，我们创造了史无前例的壮举。前行路上，依旧有很多“火焰山”等着我们去跨越，依旧有“娄山关”“腊子口”等着我们去攻克。毛泽东曾说过，“国家的统一，人民的团结，国内各民族的团结，这是我们的事业必定要胜利的基本保证。”在我们这么大一个国家，将利益多元、诉求多样的人们“组织起来”，并不是一件轻而易举的事情。但一旦13亿多人凝聚在一起，这个民族的潜能就难以限量，这个国家的力量就无坚不摧。

“中国要走在世界前列。”新中国60周年庆典前夕，98岁的钱学森曾如此寄语。始终发扬伟大团结精神，同心同德、守望相助、齐心协力，“走在世界前列”的曙光可见，创造属于新时代光辉业绩的未来可期。

责任编辑：张岩