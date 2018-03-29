原标题：印度持续释放改善关系的信号 中国外交部这样评价

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在3月29日外交部例行记者会上，有记者问及：印方近期就改善印中关系采取积极行动，包括取消达赖赴锡金邦计划等。中方是否对此表示欢迎？对中印关系最新进展有何评论？

陆慷：近一时期以来，在双方的共同努力下，中印关系保持着积极发展势头，各领域交流合作取得新进展。中方重视发展中印关系。我们愿同印方一道，以两国领导人重要共识为指引，保持各层级交往，继续增进政治互信，拓展互利合作，妥善管控分歧，推动中印关系继续沿着正确轨道不断向前发展。

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