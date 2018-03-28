中国“洋垃圾”禁令实施仨月 美国垃圾成山

原标题：中国“洋垃圾”禁令实施仨月 美国垃圾成山官员要求撤销

2011年9月9日，浙江台州椒江港内，一名工人守着小山般的“洋垃圾”酣然入梦。图片来源：视觉中国

去年7月，中国政府宣布，为了解决国内的污染问题，2018年1月起开始禁止从国外进口24种“洋垃圾”。在本月23日于日内瓦举行的世界贸易组织货物贸易委员会会议上，美方代表就要求中国取消这一禁令。

“我们要求中国立即停止实施并修改这些措施，遵守全球现存废料贸易标准，这为透明、有利于环境的商品回收贸易提供了一个全球框架……中国对可回收商品的进口限制导致全球废料供应链从根本上中断，让它们无法有效地再利用，走向废弃。”一名参会的贸易官员援引这名美国代表的话说。

目前美国约有三分之二的废品在其境内处理，剩下的三分之一则出口到全球150个国家，其中中国是美国最大的废品出口地，占了大约40%的份额。因此，中国的“洋垃圾”进口禁令让美国垃圾出口商措手不及。

美国西海岸的许多州从今年1月开始就面临着废品堆积的问题，俄勒冈州一个废料回收商今年1月底接受《纽约时报》采访时称，从年初开始，他的库存已经“失控”。

美国废品回收业协会（ISRI）高级主管阿迪娜·阿德勒今年1月接受21世纪经济报道记者采访时称，中国此次颁布的标准是空前的，要在半年的时间内适应这个变化，对于美国的企业而言“几乎不可能达到”。

世界上大部分再生资源来自发达国家和地区，进口再生废弃物的国家则主要是发展中国家，其中，中国的进口位列全球第一，是世界上最大的废弃物进口国。2016年，中国处理了全球至少一半的废金属、废塑料和废纸张，其中大部分来自欧洲、美国、日本、中国香港、英国、荷兰等发达国家和地区。

1980年代，制造业的发展使得中国对塑料、金属等工业原材料的需求大幅增加，另一方面，受环境标准高、人力成本高等因素影响，发达国家也需要出口其国内废料。而中国当时拥有大量廉价的劳动力，这使得分类回收废金属、废塑料、废纸张等比重新制造这类原材料的成本要低。因此，中国从上世纪80年代以来成为了美国等发达国家废料的主要出口市场。

“2008年以前，中国急需原材料……他们需要用在制造业、基建、住房建设上。他们真的非常需要……突然之间，对在美国等地非常难回收的东西有了如此巨大的需求。”《垃圾场星球：在数十亿美元垃圾贸易中旅行》的作者Adam Minter去年接受《赫芬顿邮报》采访时称。

21世纪经济报道的文章称，在“洋垃圾”禁令发布后，短期内美国企业打算将废品转移到其他国家，与此同时，他们也在计划筹集资金启动各类项目以做长期规划。

东南亚成为了中国禁令后美国出口废品的首选地区。不过，这些国家似乎还未做好准备，越南自然与环境保护协会去年就向当地媒体表示，越南15个拥有许可证的工业车间处理电子废物，合计每天只能处理0.5至3吨，远远低于生产量。

因此，长期来看，美国还需要提升自身的废品回收能力。中国社会科学院中国循环经济与环境评估预测研究中心副主任杜欢政表示，现在已经有许多中国企业，甚至美国企业正在美国建立废品处理工厂，随着废品处理体系在美国重建，美国对于废弃物的回收能力会逐渐提高。

“但这预计会花上3至5年的时间，除了废品处理的基础设施要重建以外，其政策体系也要重建，对于废品处理的政策支持也要重新调整。”他说。

此外，在美国，政府和私人组织也正开始筹集资金启动各种项目，以提倡减少塑料利用。

3月26日，中国外交部新闻发言人华春莹在记者会上对上周美方的所谓关切做出回应。她说，禁止“洋垃圾”入境、推进固体废物进口制度管理改革，是中国政府贯彻落实新发展理念、着力改善生态环境质量、保障国家生态安全和人民群众健康的一个重大举措，这也是中国政府根据国际法所享有的权利，得到广大中国人民的坚决支持。

华春莹紧接着指出，“美方官员将中方正当合法举动上纲上线，说什么‘似乎’正在违反WTO义务”，这非常虚伪。难道美方对华限制高技术、高附加值产品的出口就是正当的，而中国依法限制洋垃圾进口就是违法的吗？ ”

华春莹表示，事实上，上个世纪80年代末，控制危险废物越境转移及其处置的《巴塞尔公约》已经充分确认，各个国家有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。公约还规定，各国有义务就近减量和处理各自危险废物和其他废物。

这位发言人还强调，希望美方根据《巴塞尔公约》的精神，立足于自己减量和处理消化自己产生的危险废物和其他废物，为世界更多承担他们应当承担的责任和义务。

责任编辑：张义凌