北京首部停车法规5月起施行 不缴停车费最高罚1千

原标题：北京首部停车法规5月1日施行 不缴停车费最高罚一千

新京报快讯（记者李玉坤 郭超）北京市十五届人大常委会第三次会议今天上午表决通过《北京市机动车停车条例》。这部专门规范机动车停车位供给、停车服务、停车行为的法规将于2018年5月1日起实施。

《条例》明确将机动车停车工作纳入城市综合交通体系，综合运用法律、经济、行政、科技等方法，严格控制首都功能核心区、北京城市副中心机动车保有量，逐步降低机动车使用强度。

今后，北京市停车管理坚持有偿使用、共享利用、严格执法、社会共治。遵循停车入位、停车付费、违停受罚的基本要求。

记者发现，《条例》明确提出，停车人应当在停车泊位或者区域内按照规定时段停放车辆，不得妨碍其他车辆、行人通行。违反规定的，由公安机关交通管理部门依照道路交通法律、法规进行处理。也进一步明确，如果机动车违停，驾驶人部在现场或者拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的情况，公安交管部门可以依法拖移车辆。

停车人不按照规定缴纳停车费，由区停车管理部门进行催缴，并处200元罚款，情节严重的处以500元以上1000元以下罚款。

责任编辑：张玉