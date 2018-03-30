原标题：美猜中国国产航母或海军节海试 干脆命名台湾号！

[环球网军事报道 记者 张加军]美国《新闻周刊》网站3月28日刊发题为“在展示海军力量之时，中国首艘国产航母海试在即”，对中国建造002型航母的进展给予关注和猜测。

文章提及，中国首艘国产航母正在准备进行海上试航，这艘航母是“中国军事现代化的强烈象征”，也是北京走向“独立自主的顶级全球力量雄心”的强烈象征！

报道提及，这艘航母于去年4月26日在大连下水， 长315米，满载排水量7.7万吨，可部署48架飞机，而中国的第三艘（第二艘国产）航母也在建造，排水量增至8.8万吨。这些数据与美国的航母相比逊色不少， 布什号尼米兹级航母333米，排水量10.2万吨，可以搭载56架固定翼飞机。

美媒还提到， 中船重工大连船舶董事长刘征不久前曾表示，首艘国产航母目前已进入联调，主机已经动车，“2018将有惊喜”呈现。美媒说，据中国媒体（Global Times）27日的报道，有照片显示，航母舰岛上的相控雷达已安装，脚手架也基本已被拆除。

美媒进而评论称，这一进展消息的传出，正值中国海军在南海举行大规模演习。这艘国产航母的部署将成为中国在南海推进利益这种“长远意图的强力展现”，而南海已经成为一个“外交闪点”。

报道提到，关于海试的确切目期还没有公布，但军方也许会盯紧4月23日人民海军建军节这个日子，今年是69周年。有中国军事专家认为，海试之后通常还需6-12个月才交付海军，因此，正式的入列时间很可能是今年年底。

美媒还探讨了关于这艘国产航母的命名，舰名尚无定论，虽然人民海军战舰通常以地名命名，但有政界人士和使用社会媒体的人士认为，这艘航母的名字应该体现“实现统一意图的象征”，比如命名为“施琅”号或者干脆就叫“台湾”号。

美国智库“战略与国际研究中心”研究员马修-复耐奥尔评论说，中国发展这艘航母“意义重大”！中国正致力于逐渐匹配世界上最好的航母技术，这艘国产航母正是朝着这一“正确方向迈出的一大步”。这艘航母成军后，将赋予中国海军在区域性军事行动中更大的灵活性。至于如何运用该航母将在很大程度上取决于未来几年太平洋地区的国际政治（态势）。

同时，马修-复耐奥尔还认为，这艘航母尽管自主研制，但与辽宁舰面临类似的技术局限性，舰载机（滑跃）起飞方式有局限性，采用的常规动力对航程有限制；中国还面临航母远距本土时的限制因素，中国还没有像美国那样可供舰队加油或维修的一整套全球基地/港口网络。

责任编辑：初晓慧