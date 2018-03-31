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王文斌任审计署副审计长 原任国资委副主任

王文斌任审计署副审计长 原任国资委副主任
2018年03月31日 09:05 中国经济网
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　　原标题：王文斌任审计署副审计长 原任国资委副主任（图|简历）

　　经济日报-中国经济网北京3月31日综合报道 审计署官方网站“署领导”栏目近日进行更新，据最新名单显示，王文斌已任审计署党组成员、副审计长。

　　据中国经济网部委人物库资料显示，王文斌，1962年11月生，曾长期在国资委任职，2013年8月任国资委副主任、党委委员。

　　王文斌简历

　　王文斌，男，汉族，1962年11月生，辽宁辽中人，1986年5月加入中国共产党，1984年8月参加工作，大学学历，经济学学士，会计师。

　　1981年9月哈尔滨机电专科学校工业会计专业学习；

　　1984年8月起任机械部、国家机械委成套局财务处科员、副主任科员；

　　1988年7月任物资部成套司财务处副主任科员、主任科员；

　　（1985.09—1990.06中国人民大学函授学院工业经济专业学习）；

　　1992年12月任物资部成套局财务处副处长；

　　1993年10月任国内贸易部产业发展司发展四处副处长、处长；

　　（其间：1998.11—1999.01清华大学第二期稽察特派员助理培训班学习）；

　　1999年1月任稽察特派员助理（正处级）；

　　2000年11月任国有企业监事会办事处副主任（副局级）；

　　2001年1月任中央企业工委监事会工作部副部长（副局级）；

　　2003年5月任国务院国资委监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）副局长（副主任）；

　　2006年11月任国务院国资委监事会工作局（国有企业监事会工作办公室）局长（主任）（其间：2011.09—2012.01在中央党校中青年干部培训班学习）；

　　2013年8月任国务院国资委副主任、党委委员；

　　2018年3月任审计署党组成员、副审计长。

责任编辑：桂强

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