中方霸气回应别撞南墙再回头 美大豆出口协会慌了

原标题：别撞上南墙再回头！外交部今日霸气回应，美国大豆出口协会慌了…

据人民日报客户端消息，在今天（3月30日）的外交部例行记者会上，有记者问了这样一个问题：

据报道，美驻华大使布兰斯塔德接受媒体采访时表示，中国不应把限制从美国进口大豆作为报复措施，中方对此有何评论？

▲图片来源：人民日报

外交部发言人陆慷表示，中方不想打贸易战，但如果被迫卷入贸易战，中方有底气、有信心维护好自身利益，美方没必要非撞上南墙再回头。

别撞上南墙再回头！

外交部回应限制进口美国大豆

陆慷在记者会上说：

我知道布兰斯塔德大使来自美国重要的农业州。他关心美国农业产业者利益是完全可以理解的。事实上，最近我们也看到，美国国内因担心美国政府单边主义措施导致中美贸易关系恶化的还不仅仅是农产品行业。

至于中方是否应该拿大豆作为反制领域，我想大家必须清楚一点，那就是进行贸易和贸易战的区别在于，贸易是大家商量着来，而贸易战一旦开打，应战的一方只会根据自身利益和需要来决定反制的时间、方式和领域。

陆慷表示，我们多次说过，中方不想打贸易战。同时，我们也多次表明过，如果被迫卷入贸易战，中方有底气、有信心维护好自身利益。我们希望美方决策者也认真聆听美国消费者和有关产业界的广泛呼声，仔细权衡单边主义举措对美方的利害得失，没必要非撞上南墙再回头。

不少网友纷纷为外交部的回应点赞↓

据美国大豆协会统计，每年美国农民生产的大豆有1/3销往中国，总价值约为140亿美元，过去十年中国进口量至少翻了一倍。《环球时报》3月21日发文称，美国补贴大豆出口严重冲击中国豆农，但大豆没有出现在此前中国政府针对美国钢铝关税发布的对等反制名单中。

因此，在这一轮贸易战中，“大豆牌”被不少人认为是中国最有效的反制措施之一。每经小编（微信号：nbdnews）注意到，尽管大豆尚未纳入中国的反制计划，但美国大豆出口协会已经很慌了。

满满的“求生欲”

让美大豆出口协会亲自来华

3月30日，参考消息援引外媒报道称，美国和中国官员举行会谈，以保护美国的大豆和其他农产品免受北京和华盛顿互施的贸易制裁。

据香港《南华早报》网站3月29日报道，美国大豆出口协会董事凯文·斯科特说，美国大豆出口协会成员本周抵达北京，与中国农业农村部国际合作司的官员见了面，正在想办法保持美国对中国最大出口产品大豆的正常贸易。

▲香港《南华早报》网站报道截图

报道称，消息人士说，美国贸易代表莱特希泽的办公室召集包括美国大豆协会在内的多个农业协会的代表到华盛顿举行一次特别圆桌会议。

消息人士说，会议将于（当地时间）30日举行，会议的目的是“解决我们国家的生产者和农业企业面临的贸易问题”。

▲美国贸易代表莱特希泽（图片来源：视觉中国）

报道称，中国商务部此前宣布将对包括水果、红酒和钢管在内的120多种美国产品征收15%的进口关税，总额9.77亿美元（1美元约合6.28元人民币）。中国还计划对另外8类产品征收25%的进口关税，其中包括猪肉和回收铝，价值20亿美元。

另据路透社3月29日报道，《中国日报》29日发表社论称，如果与美国的贸易争端升级，中国可能针对美国多个行业采取行动，包括农业、飞机、汽车、半导体行业，甚至服务业。

让我们暂时把目光放回大豆。在3月24日的中国发展高层论坛上，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟一番引起全场热烈鼓掌的发言，就曾提及“大豆牌”。

“我觉得中国给出的措施还没有打到美国的痛点……可以先打（美国）大豆，然后打（美国）汽车，然后打（美国）飞机……”

而昨日（3月29日），美国驻华大使布兰斯塔德周四在接受彭博社电视采访时称，中国若限制美国大豆进口，将伤害中国消费者，起到适得其反的效果，比对美国农民伤害更深。

那么，大豆这张“牌”，打出来到底有多大影响？

两种声音：

精准反制赢得主动VS抬升通胀压力

部分支持者认为，从中美两国的资源禀赋和产业竞争格局看，农业是美对华最具出口竞争力的产业之一，对美具有重要的经济利益和政治影响。

据环球网报道，同济大学经济与管理学院教授程国强认为，若美拟启动基于“301调查”的高关税保护主义措施，我们应根据WTO《保障措施协议》，将美大豆等农产品纳入备用报复清单，一旦贸易冲突不可避免，要当机立断对美实施精准反制，从战略上赢得主动权。

第一，反制美大豆，将具有直接的效果。

大豆是美对华出口的第二大产品，2017年出口额达150多亿美元，相当于美对华货物出口总额的11%，占美对华农产品出口额的58%。尤其是，美国大豆出口依存度较高，生产量的40%以上必须通过出口来消化，而美大豆出口的60%以上是中国市场。

如2017年，美国大豆产量11952万吨，出口量达5313万吨（占产量的44%），其中，对华出口3286万吨，占大豆出口总量的62%。美大豆出口的高集中度特征，将增强反制措施的贸易报复效果，有利于形成有效的反制机制。

第二，限制美大豆进口，对美有可能产生重要的政治影响。

美大豆生产的95%以上集中布局在伊利诺伊、艾奥瓦、明尼苏达等10个中西部农业产区。而在2016年美大选中，特朗普得到其中8个农业州的支持，是其赢得选举的重要票仓。

若限制美大豆进口，将直接影响美大豆主产州经济，进而形成对特朗普严重不利的政治影响和选举压力，促使美政府回到谈判轨道。

第三，大豆的反制措施，将促进改善中国大豆的全球供给结构。

目前中国大豆进口1/3来自美国，2/3来自巴西等南美产区。从长期看，反制美国大豆进口所形成的贸易转移效应，有可能激发全球大豆生产潜能，形成新的全球大豆供给格局，有利于我国建立更加公平、合理、稳定、持续的全球大豆供应链。

一方面，目前即将进入北半球大豆种植季节，除了美国外，黑海等地区的大豆生产潜力一直被抑制。若反制美国大豆，将给这些具有大豆潜力的产区新的市场机会，促进增加全球大豆供给。

另一方面，从4月开始，美国供货季基本结束，进入南美供应季，反制美大豆所腾出的部分市场机会，既有可能转化为对南美大豆的新增需求，也有可能形成南美产区下一季扩张大豆生产的信号。

每经小编（微信号：nbdnews）查阅海关数据发现，中国2月份大豆进口量为542.4万吨，同比下降2.05%，年初迄今共进口1390万吨，同比增长5.4%。其中，从美国进口的大豆数量骤减，为334.5万吨，同比下降24.4%，年初迄今共进口916.1万吨，同比下降18.3%。

▲资料图（来源：视觉中国）

不过，也有分析师认为，“大豆牌”可能成为中国通胀不能承受之重。

招商证券谢亚轩团队认为，中国大豆消费严重依赖进口，国内库存水平较低，同时需求相对刚性，这将令供给的边际变化导致价格剧烈波动。大豆价格的上涨将显著抬升通胀压力，进而影响央行货币政策操作，可能对年内资本市场表现与大类资产配置策略带来变数。

其研报指出，大豆价格影响CPI主要有五个路径：

路径1：大豆作为油料可以用于压榨生产豆油，豆油除了食用之外还可用于制成生物燃料。

路径2：大豆可用于制成豆腐等大豆类食品。

路径3：大豆榨油之后产出豆粕，是生猪养殖等肉禽养殖业的重要饲料成分。

路径4：大豆价格的波动也可能影响到其它粮食的价格，进而间接对食品通胀造成影响。

路径5：大豆价格的波动还可能影响通胀预期的形成。

招商证券认为，在这五个路径中，前三者更为直接，如果仅仅考虑这三个路径的影响，可以初步判断CPI中与大豆相关的细项分别包括了粮食、食用油、以及猪肉禽肉类等，而这三项在CPI中的累计权重达到约7.5%。

报告称，考虑以上三个细项量化大豆价格对CPI同比的影响，大豆价格上涨5%、10%、20%、30%的情况下，将额外拉动CPI同比0.08、0.17、0.33、0.50个百分点，这将显著抬升中国通胀压力。

因此，谢亚轩团队认为，考虑到大豆价格波动对于中国CPI的显著影响，这在一定程度上制约了中国选择大豆作为反制措施的可能性。

小编注意到，一度多日走低的5月大豆期货，本周四却盘中上扬，收涨27.55美分，报1044.75美分/蒲式耳。

华尔街见闻称，这或许与美国农业部本周四首次公布的今年美国农民种植问卷调查有关。调查显示，今年美国计划种植的大豆面积（8900万英亩）超越了玉米的面积（8800万英亩），为35年来首次。

彭博社则认为，这似乎代表美国农民并不担心中国可能的制裁措施，花旗集团和摩根大通的分析师也都在本周预期，中国不会对美国大豆施加额外关税报复。

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责任编辑：张迪