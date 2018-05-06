环球网：中美一拌嘴 蔡英文又蹦出来搭碴儿了

原标题：中美一拌嘴，蔡英文又蹦出来搭碴儿了！

哪儿都有你……

大人说话，小孩儿别搭碴儿。

蔡英文总是记不住。

就在今天，中美又进行一轮交锋。

白宫发言人办公室5日发表一篇措辞极其蛮横的声明，指责中国民航局近日要求外国航空公司在网站和广告资料中修改对台港澳的称呼，不得将它们列为“国家”。声明称中国民航局的做法是“奥威尔式的胡说八道”， 并且表示特朗普总统“将与美国人民站在一起抵御中共将中国式的政治正确强加给美国公司和美国公民”。

就在刚刚，中国外交部发言人耿爽将美方上述言论定性为“无端指责”。耿爽说，我们看到了有关报道。无论美方讲什么话，都改变不了世界上只有一个中国、港澳台地区是中国领土不可分割的一部分的客观事实。 中方将会继续按照一个中国原则处理与外国的关系。同时必须指出，在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。

而就在这个当口，蔡英文在推特上发文，转引美国媒体报道并评论称，“我们呼吁所有企业抵制中国矮化台湾的努力”。

环环看完的第一反应是：哪儿都有你……

在推特下，有“台独”网友很开心。但有人留了一张图

图意：戴上眼镜，发现民进党都是垃圾。

还有网友这样说↓

真荒谬！作为一个“领导人”，说话都不用脑子。

什么是所谓的“矮化”？承认台湾的现状，好吗？国际社会根本就不承认台湾是一个国家。而且，海峡两岸文化相同。95%的台湾人是汉族，哈哈哈！

在环环发稿前，有外国网友在蔡英文推特下这样留言

他说，公平地说，他们（台湾）就是中国一部分。

看看人家多明白。唉…

执笔：渣渣辉 冬瓜侠

责任编辑：霍宇昂