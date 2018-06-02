市委书记意外身亡 生前称我不是来当官是来干事的

原标题：市委书记意外身亡后

“市委书记王小平发出号召：向薛勇同志学习！”

5月31日，《焦作日报》公号发布了上述消息，称此前一天，河南省焦作市召开了学习薛勇同志先进事迹座谈会。

在座谈会上，王小平强调：薛勇同志的先进事迹生动展示了一位信念坚定、对党忠诚、心系群众、忘我工作的好党员好干部的光辉形象，是学习弘扬焦裕禄同志“三股劲”的好教材，是激励我们砥砺前行的宝贵精神财富，我们要宣传好、学习好、传承好这笔精神财富，将其转化为建设全面体现新发展理念示范城市的强大能量。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此前45天，沁阳市委原书记薛勇于4月15日，在检查督导全域旅游工作时不幸坠崖，因公殉职，终年55岁。

4月15日当晚，沁阳市政府新闻办公室发布了《关于沁阳市委书记薛勇同志因公殉职的情况通报》。

情况通报中提到：4月15日上午9：20，薛勇带领相关人员，赶到神农山景区检查督导全域旅游发展，现场办公研究景区完善提升工作；中午12：10，行至景点“龙脊长城”拟整修提升路段附近，坐在步道旁一块石头上听取汇报，现场研究解决具体问题，时间长达40余分钟；中午13：00左右起身离开时，不慎坠落悬崖，因公殉职。

据《河南日报》报道：4月15日当天，薛勇像往常一样，放弃星期天，赶到神农山景区检查督导全域旅游发展。12时10分左右，薛勇带领沁阳市旅游局、神农山景区等单位的3名负责同志，行至景点“龙脊长城”拟整修提升路段附近，坐在步道旁一块石头上现场办公，研究景区基础设施完善提升工作。13时左右，随行人员再三提醒该吃午饭了，在他起身准备离开的一瞬间，不慎坠落悬崖，因公殉职。

4月20日上午，薛勇遗体告别仪式在沁阳市殡仪馆举行。

沁阳是焦作下辖的县级市。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，焦作市四套班子一把手市委书记王小平，市人大常委会主任王明德，市长徐衣显，市政协主席秦海彬均出席了薛勇的遗体告别仪式。

河南省委组织部县区干部处处长陈志伟受省委组织部委派，参加了薛勇的告别仪式，焦作市委副书记刘涛介绍薛勇同志生平，焦作市委常委、组织部长路红卫主持告别仪式。

据焦作市政府官网：告别仪式上，王小平对薛勇同志的因公殉职表示沉痛哀悼，高度评价了薛勇同志为焦作市、尤其是沁阳市经济社会发展作出的突出贡献，称赞薛勇同志是党的好干部，是沁阳人民的好书记。

据《焦作日报》报道：治丧期间，省、市领导高度重视，分别以不同方式表达对薛勇同志家属的关心和慰问。上万名干部群众自发悼念。

薛勇不慎坠崖32天后，5月17日，焦作市委书记王小平主持召开市委常委（扩大）会议暨理论学习中心组学习会。

这次会议研究审议并原则同意了《中共焦作市委关于追授薛勇同志“全市优秀共产党员”称号开展向薛勇同志学习活动的决定》。

会议强调：薛勇同志用实际行动和生命践行了“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，是全市广大党员干部学习的榜样，要深入挖掘薛勇同志的先进事迹，争取在更高层面、更大范围弘扬推广。要把学习薛勇同志先进事迹与弘扬焦裕禄同志的“三股劲”、即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，教育引导广大党员干部以先进典型为榜样，争当薛勇式的好党员、好干部。要以向薛勇同志学习为契机，鼓励引导广大干部积极投身转型升级、“双十工程”“三大攻坚战”“四城联创”等经济社会发展主战场，狠抓落实、奋勇争先，为建设“四个焦作”、早日跻身全省“第一方阵”作出更大贡献。

5月30日，焦作市召开了开篇提到的学习薛勇同志先进事迹座谈会。

在座谈会上，“九家单位负责同志分别围绕学习薛勇同志的优秀品质、奉献精神、高尚情操、工作业绩谈了各自的认识和体会，并就下一步学习和工作作了交流”。

焦作市委书记王小平在会上强调：深入开展向薛勇同志学习活动，是现阶段推动发展的现实需要。要宣传好、学习好薛勇同志先进事迹，让广大党员干部学有榜样、干有方向。要把开展向薛勇同志学习活动与“不忘初心、牢记使命”主题教育，与弘扬焦裕禄同志“三股劲”，与“学成都佛山促转型发展”活动，与“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动，与抓好防汛、信访稳定和环境保护结合起来，引导各级党员干部在思想上、工作上、作风上、生活上努力学思践悟，以更高的标准、更大的力度、更实的举措推进工作、创新发展。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，薛勇因公殉职后，沁阳市委宣传部负责人接受采访时表示，沁阳市委工作由该市市委副书记、市长毛文明临时主持。4月21日、5月26日，毛文明分别主持召开了两次该市市委常委扩大会议。

公开简历显示，薛勇生于1962年8月，河南修武人，大学学历，文学学士，自2015年9月起任中共沁阳市委书记。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，河南日报、焦作日报分别报道了薛勇担任沁阳市委书记期间的工作成绩。

据报道，薛勇出任沁阳市委书记系临危受命，履新之初，“薛勇面对的沁阳，是‘烫手山芋’。政治生态严重恶化，经济发展滑到谷底，干部群众人心涣散，对外形象一落千丈。到2015年7月，沁阳市经济主要指标跌至焦作市倒数第一”。

工作时的薛勇

“薛勇说：我来沁阳不是为了当官，我是来干事的”，报道称，薛勇采取了多项举措，在焦作首家探索纪委监督同级党委机制等等，至2017年，沁阳的经济发展形势已见好转，税收总量从2014年焦作市的第四位提升至第一位，并首次入围“中国工业百强县”。

据报道，主政沁阳近三年，薛勇“全年无休”，周六周日基本没休息过；连续三年的春节，都只在大年初一回一趟焦作陪八旬父母吃顿团圆饭。出事这一周，薛勇先后到沁阳市柏香镇、西向镇、西万镇的贫困村检查了扶贫工作，一共参加了12个会议和相关的调研活动，会见了两批客商，听取了15个单位的工作汇报。

一位乡镇干部写了一篇微信短文《薛书记留了55块钱》，文中写道，薛勇最后一次去西万镇政府是4月10日17时30分，听完汇报，天色已晚，不得已留在食堂吃便饭，饭后塞过来几张钱，总共55元。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/王姝 校对 郭利琴

相关阅读：

市委书记意外身亡 生前称我不是来当官是干事的

河南沁阳市委书记景区现场办公不慎坠崖 因公殉职

河南沁阳市委书记坠崖身亡 官方：之前正指导工作

责任编辑：刘光博