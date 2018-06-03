为何非洲多国要列人民币为储备货币？俄媒这么说

原标题：为何众多非洲国家要将人民币列为储备货币？俄媒这么说--

参考消息网6月3日报道 俄媒称，东非和南非国家正在考虑将人民币作为储备货币的可行性。来自14个非洲国家央行的高官以及非洲开发银行代表在津巴布韦首都哈拉雷讨论了这个问题。论坛参与者得出结论，在全球增速放缓以及世界贸易力量平衡改变的条件下，非洲国家应寄希望于中国和它的货币。

据俄罗斯卫星通讯社5月30日报道，此次论坛的组织者是东部和南部非洲宏观经济和金融管理研究所（MEFMI）。MEFMI地区的大多数国家都有来自中国的贷款或捐赠。此外，中国是超过130个国家和地区的最大贸易伙伴。非洲国家面临的主要挑战是如何从新的国际贸易模式中获益。正因为如此，用人民币来偿还具有经济意义，况且人民币在与非洲的贸易中已成为“共同货币”。

报道称，非洲国家对中国经济在本地区的存在反应迅速。根据SWIFT（环球银行间金融通信协会）的数据，仅在2016年南非的人民币支付使用量增加65%。在人民币被纳入特别提款权（SDR）货币篮子后，大多数非洲国家都把自己的部分储备货币转换成了人民币。一些国家走得更远：津巴布韦和安哥拉承认人民币为法定货币。然而，就连那些还相信自己货币的国家中的大多数，也都同中国签署了货币互换协议。

俄罗斯卫星通讯社5月31日报道还称，牛津分析公司的分析师瓦妮萨·罗西表示，人民币作为储备货币普及度上升的原因是传统货币疲软和不确定性增强，以及中国在世界经济和贸易中占主导。

报道称，东南非国家考虑使用人民币作为储备货币。5月29日，非洲14国央行以及非洲开发银行代表在津巴布韦首都哈拉雷举行的论坛上讨论了该问题。

罗西指出：“传统货币（美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎）被（人民币）取代是因为，欧元以及英镑因英国脱欧近年来出现疲软和不确定，美元和日元也时常受到波动性影响。”

她说：“人民币因其相对稳定性和中国在世界经济和贸易中的主导地位被视为各国央行外汇组合中唯一新的重要项目，非洲并非唯一垂青于人民币的地区，他们追随全世界趋势，但是，这丝毫不代表，中国人在‘占领‘非洲。”

专家补充道，人民币不会完全取代美元，成为非洲国家的关键储备货币，但人民币的权重将增加。

2016年7月13日，在肯尼亚首都内罗毕的标准银行肯尼亚分行总部，当时的中国驻肯尼亚大使刘显法（左）和标准银行肯尼亚分行行长菲利普·奥德拉（右）出席人民币现钞自由兑换业务发起仪式。 新华社记者 李百顺 摄

责任编辑：张迪