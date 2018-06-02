韩正新兼职公布 此前已接替张高丽兼任两个职务

原标题：韩正的新兼职

据新华社报道，6月1日，中共中央政治局常委、国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长韩正主持召开京津冀协同发展领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记关于京津冀协同发展的重要讲话和指示精神，讨论有关文件，部署下一阶段重点工作。

上述报道显示，韩正已出任京津冀协同发展领导小组组长。此前，该职务由张高丽担任。

2014年2月，习近平在北京主持召开座谈会，专题听取京津冀协同发展工作汇报，强调实现京津冀协同发展，是面向未来打造新的首都经济圈、推进区域发展体制机制创新的需要。

同年，京津冀协同发展领导小组成立，组长由时任中央政治局常委、国务院副总理张高丽担任；领导小组在国家发改委设立办公室，办公室主任由国家发改委主任何立峰兼任。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在此之前，韩正已接替张高丽兼任了推动长江经济带发展领导小组组长、推进“一带一路”建设工作领导小组组长两个职务。

此次会议，中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠，中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，国务委员王勇和京津冀协同发展领导小组成员、领导小组办公室、有关部门负责同志以及专家咨询委员会成员参加。

韩正强调，推动京津冀协同发展，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是一个重大国家战略。在党中央、国务院坚强领导下，京津冀三省市和有关部门单位做了大量工作，京津冀协同发展取得了显著成效。下一步，要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，思想认识再提高，责任担当再强化，深刻认识京津冀协同发展的重大战略意义，以强烈的政治责任感和历史使命感，推动京津冀协同发展取得新的突破。

他表示，推动京津冀协同发展的核心任务、关键环节和重中之重，是有序疏解北京非首都功能。必须紧紧抓住这个“牛鼻子”，努力实现五个“新突破”。要坚持“一盘棋”思想，认真落实控增量、疏存量相关政策意见，健全增强功能疏解内生动力的体制机制，推动北京非首都功能疏解取得新突破。要围绕打造北京非首都功能疏解集中承载地，深化细化规划，加大政策支持，做实做强新区管委会，推动河北雄安新区规划建设取得新突破。要高质量推进工程建设，平稳有序推进北京市行政机构、事业单位向城市副中心搬迁，完善市政、交通等基础设施和教育、医疗等公共服务配套，推动北京城市副中心规划建设取得新突破。要强化区域污染联控联治和生态环境共建，推动以打赢蓝天保卫战为重点的生态环境保护取得新突破。要扎实推进重大项目建设，推动以交通一体化为重点的基础设施建设取得新突破。

责任编辑：霍宇昂