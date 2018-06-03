美军又在南海躁动 军报：豺狼来了有猎枪

原标题：美国在南海躁动 军报：朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪

南海平静了，山姆大叔却躁动了。

▲路透社27日消息，两名不愿透露姓名的美国官员宣称，美国“希金斯”导弹驱逐舰（上图）和“安提坦号”导弹巡洋舰当日驶入西沙群岛岛礁12海里范围内，并在中建岛、永兴岛附近实施机动演习 。（via环球网）

从派舰擅自进入中国西沙群岛领海，到炒作所谓中国南海军事化，美国近期围绕南海问题不断兴风作浪，大有搅不浑南海局势誓不罢休的架势。

归结起来，美国在南海问题上屡屡生事，打的无非是“南海军事化”的幌子，扯的不外乎“航行自由行动”的大旗。然而，山姆大叔把声势造得再响，也改变不了其无理取闹的本质。

先说美方炒作所谓中国南海军事化问题。一个在南海地区军事存在远远超过中国和其他南海沿岸国家军力总和、不远万里派舰到南海耀武扬威侵犯他国主权的国家，却指责别国推动南海军事化，这不是“贼喊捉贼”是什么？

再看美国口口声声要维护的“航行自由”。试问，一个连《联合国海洋法公约》都没有加入的国家，哪里来的底气在海上维护国际法权威？又试问，什么样的“自由”，要建立在侵犯他国主权基础上？这是典型的“美国例外主义”和霸权主义行径。

▲空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架轰炸机，在南部海域开展岛礁起降训练。（via@空军发布）

说到南海当前局势，相关国家最有发言权。新加坡外长维文不久前接受《海峡时报》采访时便指出：“当前南海形势已经平静许多，东盟和中国都有善意和信心开启‘南海行为准则’案文磋商。”

看来，南海没事，倒是美国有“心事”。频频搅局南海，折射出美方根深蒂固的冷战思维，暴露出其对华心态的日益失衡。无论是此前借口南海问题取消邀请中方参加“环太平洋-2018”演习，还是此番派舰进入中国西沙群岛领海，都是美方长期以来所秉持的冷战式的遏制和对抗思维在作祟，严重损害两国两军关系。

作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美在合作的同时存在分歧在所难免。在全球化日益加剧、“你中有我，我中有你”的今天，面对中国的不断发展，美方要做的应该是聚焦合作面，而不是秉持对抗思维一味惹是生非。“望远能知风浪小，凌空始觉海波平”，美方的目光未免太短浅了些。

需要正告美方的是，无论你说什么、无论你来多少次，都改变不了“南海诸岛自古以来就是中国领土”这个铁一般的事实。中国在南海自己的岛礁上部署必要和有限的国土防御设施，是堂堂正正地行使国际法赋予我们的自保权和自卫权，正当合法。美方应立即停止侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动，放弃无谓的炒作，本着负责任的态度，多做有利于地区国家互信合作、有利于维护地区和平稳定的事。

朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。中国军队是维护地区和世界和平的坚定力量。我们加强海空战备建设，提高防卫水平，捍卫国家主权和安全，维护地区和平稳定的决心意志坚定不移。

来源：解放军报

责任编辑：吴金明