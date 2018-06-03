出云号搭F35才有未来?日媒:中国核航母建成就过时

原标题：“出云”号搭F35才有未来？日媒说了：中国的核航母建成就过时

哦。

台媒东森新闻6月3日载文称，在歼-15舰载机完成历史性的夜间起降训练后，中国国防部日前首度对外宣布辽宁舰航母编队已初步形成体系作战能力；而《日本经济新闻》以酸酸地语调称，中国航母已成为“威慑周边的心战武器”，中国未来后十几年里将会继续建造5-6艘包含核动力型在内的航母，届时虽已拥有比肩美军的航母舰队，但那时大型航母可能会成为“过时的军事设备”。

日媒推测认为，中国航母主要用途一是战力投射，可以向远离本土的海域派遣航母；二是可以作为应对大型灾害以及作为威慑的心理战工具。但就战力投射而言，中国不具备隐身性能的歼-15舰载机明显落后美军的F-35C航母舰载机。此外，美国海军相关人士也曾宣称，航母战斗群的运用涉及舰队编排、数据共享等独特技术，“一个国家要学习到这些，需要花100年时间”。

F-35B隐身战斗机具备短距起降能力，无需弹射器。

事实上，在中国首艘国产航母完成第一次海试回港后，中国有媒体也刊文指出，双航母对解放军而言只是一个短暂的过渡期，未来要有多艘航母才是正常的，必须强调，无论中国现阶段怎么增建舰船，我们与美国海军的差距都是世纪规模的，中国需要非常清楚自己前行过程中今天所处的位置。

但尽管与美军差距巨大，中方仍计划对航母进行量产和改良，日媒认为，解放军在今后十几年里将建造5至6艘包含核动力型在内的航母。“不过，这里面潜藏着一个死角：即使中国拥有比肩美军的航母部队，那个时候，大型航母本身可能也会成为过时的东西。”

日本出云级直升机母舰确实具备改造为轻型航母的潜质。

日媒称，近年美国已开始部署可以在两栖攻击舰上起降的F-35B隐身战机，其最大优点就是起飞时不需要弹射器，可垂直降落。当然对引进该款战机的国家而言，大型航母容易成为反舰导弹和潜艇鱼雷攻击目标，实在没有必要拥有航母，反而选择多艘小型“准航母”与F-35B的组合方式，更具经济性与战斗力的兼顾平衡。

台媒文章提及，很明显日本也已开始逐步计划这样的部署方式，透过改造舰首、甲板，将“出云”号等直升机母舰“航空母舰化”，作为能够搭载F-35B的航空母舰，可望在2026年开始部署。日媒认为，这样的组合，可以短时间内实现能对抗中国航母部队，甚至成为“实力更强的日本版航母部队”。

责任编辑：张玉