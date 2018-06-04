11座城市上榜传销“黑名单” 治理最应注意这件事

原标题：11城市上榜传销“黑名单”，治理最应注意这件事

撰文丨李岩

廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林，目前这11座城市都被扣上了一顶不光彩的“帽子”，而且这顶“帽子”很可能一戴就是一年。

事情要从4月初说起，上述11个城市在两个月前被国家市场监督管理总局划分为“2018年传销重点整治城市”。

毫无疑问，这些城市无一不想摘掉这顶“帽子”。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）盘点发现，这些城市在过去的2个月中全部采取了针对性措施。

然而传销之所以屡禁不止，自然有其难治理的所在，有的传销人员甚至造就了城市的“繁荣”。

还有特别“黑色幽默”的一点是，上述11个城市中，有的甚至已经评上了地方的“无传销城市”称号。

不过，即便如此，各地在治理的过程中，依然积攒了不少行之有效的措施，需要各地共同发力、提高警惕，才能从根本上打击传销组织。否则，还会有更多需要治理的城市涌现。

传销阻击战集中打响

被评为传销重点整治城市后，上述城市迅速展开行动，先来看看这些城市“摘帽”的措施：

广西北海：抓获199人

5月3日起，北海开展为期3个月的打击传销专项行动。3日当天，北海市公安、工商和市场监管部门对一起特大传销专案进行收网，共出动执法人员1200人，抓获涉嫌传销组织者199人，现场收缴现金74.9万元，查扣车辆49台，冻结金额1439万元。

陕西西安：专项执法行动持续至年底

西安市政府发布的《西安市打击传销专项执法行动实施方案》中，决定从5月1日至12月31日在全市范围内集中整治传销活动相对集中、传销人员聚集多、群众举报和社会反映突出的重点区域，确保年底摘掉全国传销重点整治城市的“帽子”。

江苏南京：栖霞9个街道实现“零传销”

4月19日，江苏省南京市栖霞区通报，经过1年7个月的治理，辖区内藏身保障房、群租房中的传销组织已经全部取缔，9个街道均实现“零传销”。在此之前，栖霞区是南京市的“传销重灾区”，一度聚集上万名传销人员。

栖霞区以各街道、各社区为单位，建立“租户大数据”信息库，由社工、流动人口协管员、社区民警、物业管理人员对辖区内每一栋楼、每一户出租户每个月上门检查一次，出租户入住信息每个月更新一次。

篇幅限制，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）在此就不一一举例了。经过盘点，在被评为传销重点整治城市后，这11个城市均已打响了传销阻击战。

获得“无传销城市”称号后再上“黑名单”

在这些传销重点整治城市中，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现了一个令人尴尬的现象：其中一些城市其实已经获得或正在申报“无传销城市”称号。

光明网对此曾刊发评论指出，就在这次重点整治城市名单公布的前一天，合肥市提交了“2017 年度安徽省无传销城市”的申报材料。另外，南宁市、北海市、桂林市都于去年被评上了广西壮族自治区的“无传销城市”，不想在今年却被列入重点整治对象。在光明网的评论中，这被视为“黑色幽默”。

查阅已有报道可以看出，上述城市去年的打击传销力度并不低，也取得了不错效果。可为什么传销屡打不尽，如今又卷土重来？政知君对多次深入各地传销组织救人的“反传一哥”张柏松进行了专访。

张柏松（右一）

张柏松表示，值得注意的是，这批重点城市里，只有广西有多达3个城市“入选”。

“‘1040’传销组织正发源于广西，目前北海市的传销人员，基本都属于这个组织。这些传销人员已经大面积地扎根在北海，整治难度确实很大。”他告诉政知君，网上流传的“北海市的10个人里有5个就和传销有关系”并不是玩笑。

“现在的北海市外地人很多，如果把涉传销人士全部清退赶出北海，那么北海或将变成一座空城”，张柏松称。

此前北海市也采取过力度很大的打击行动，清走了一大批传销人员。可这却造成了出租车无客可拉、饭店门可罗雀的凋敝景象，甚至导致出租车司机到市政府门口抗议。

“再加上这些传销人员也不会打砸抢，公安机关确实也不好管。另外，多数传销人员实际上都是受到蛊惑的受害者，他们中的很多人接受批评教育后出来还会接着做‘老本行’。”张柏松说。

改建城中村，倒逼传销转移

当然，也有整治效果显著的案例。

张柏松是河北廊坊人，他向政知见（微信ID：bqzhengzhiju）透露，此前廊坊市的传销确实可以用泛滥来形容，但是近一年已经好了很多。而他把这样的成果归功到了拆迁上。他表示，这和传销人员的行为特点分不开。

“传销人员多数都会选择住在类似于城中村的区域，这里多是居住成本低、闲散人员多的‘三不管’地区”，张柏松说。

随着城镇化的推进以及京津冀地区持续走热的房地产市场，廊坊的“城中村”越来越少，很多已经拆迁重修。也正因为缺少栖身之所，以往盘踞在廊坊市的传销组织近一年大有转移之势。

政知君注意到，清理传销组织的栖身之所这一“釜底抽薪”之举，已经被很多城市采纳并推广。官方报道中，廊坊市把开展“无传销社区（村）”创建活动作为打击整治聚集式传销行之有效的方法，加强对房屋出租、宾馆酒店等的检查和管理，实行群防群控、齐抓共管。

不难理解，城市被“网格化”后，以具体社区为单位进行整治排查，有助让传销组织无处“落地”。

类似“属地管理”的整治政策同样在其他几座城市开展，政知君盘点发现，廊坊、合肥、南京、桂林等许多城市都已经将“无传销社区”的打造作为传销整治的重要依托，对传销组织的清查现在已经瞄准了其栖身之地。

需要警惕的是，这些重点城市加大力度整治固然会让本地的传销组织“外逃”，但由于这些人员的顽固性，其他城市便有可能成为他们下一个目的地。

张柏松告诉政知见，据他观察，廊坊的传销人员目前大多转移到了河北沧州。

他的观察不无道理，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，沧州市并没有被列为重点整治城市，但在5月30日，沧州市政府召开了打击传销集中整治专项行动会议。会上公布了沧州市房屋租赁防止传销办法，该办法规定，房屋租赁按照“属地管理”“谁出租谁负责”的原则进行管理，房屋出租人需对承租人的姓名、性别、年龄、职业或者主要经济来源等基本情况进行登记，并于3日内到当地公安派出所备案。

责任编辑：张玉