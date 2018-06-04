禁挂五星红旗?台当局这把“独火”眼看要烧向自己

原标题：锐参考 | 禁挂五星红旗？！台当局的这把“独火”，眼看要烧向自己——

两岸关系低迷时刻，民进党又来“搞事情”。

这一次他们盯上的，是五星红旗。

6月2日，民进党企图暗箱推动“岛内禁挂五星红旗”等五项“公投”提案一事曝光，被岛内视为“蔡英文加紧‘台独’步伐”的信号。

▲台北街头，台湾民众手持五星红旗。（图片来源：台媒）

随后民进党“仅协助社会团体发起提案”的辟谣更被斥“敢做不敢认”。

一方面是“断交潮”凸显的蔡英文政策的失败，另一方面是民进党内部党争带来的冲击，用台媒的话说，如此危急时刻，民进党企图借“禁挂五星红旗”烧一把“独火”，不失为一种策略。

只是，这一举动在岛内激起的反对声浪再次宣告：台当局点燃的这把“独火”，眼看要烧向自己——

暗搓搓！想推“禁挂五星红旗”提案，又辩称只是友情帮忙……

台湾联合新闻网6月2日曝光了此事。

▲台湾联合新闻网截图

报道说，民进党6月1日证实，将通过各地党务系统，协助公民团体联署包括“禁挂五星红旗”“性别同工同酬”“参与国际组织”等五项“公投”提案。

报道指出，五项提案中最受争议的是：“是否同意立法规范，禁止公开展示及悬挂五星红旗等境外敌对势力的旗帜？”

消息一出，岛内舆论炸锅。

而争论的焦点首先在于，这项提案中民进党到底扮演了怎样的角色？

尽管事后民进党发言人紧急辩称：“公投”提案由民间社团或学者主导，民进党仅仅“以朋友立场协助，并未通过党务系统发动”。

但岛内绿媒《上报》却用事实打脸……

▲《上报》截图

在一篇独家报道中，《上报》揭露了所谓“友情协助”背后的“暗搓搓”：民进党近日悄悄在党部私下联署“禁挂五星红旗”等五项“公投”案，还拜托党工帮忙签名、凑人数，但党内高层仅口头告知各部门要求执行，却连一纸公文也没有。报道称，对于提案理由、为何要推，各部门主管皆一头雾水……

而相比民进党到底是主谋还是协助的讨论，另一项指控显然更为严重：不少台湾学者认为，所谓“禁挂五星红旗”提案有涉嫌违反岛内现行法律规定的可能性……

事实上，所谓“禁挂五星红旗”提案在岛内也曾有之，但皆为少数“台独”分子所为，不曾掀起风浪。

小锐还记得，去年9月就曾有人在“国发会”公共政策网络参与平台上发起相关提案，但台当局法务部门今年1月即以“不符言论自由”为由，决定对提案不予采纳。

▲金门老街升起五星红旗，游客拍照留念。（图片来源：台媒）

但为何仅仅半年之后，这一提案便又死灰复燃？

正如联合新闻网指出，当前正值“两岸低迷敏感时刻”，民进党出手协助“公投”提案连署，必然引发各界议论和联想。

中国社科院台湾研究所副研究员钟厚涛告诉小锐，民进党当局此举背后的居心可谓险恶，目的自然也是多重的。

“台湾被所谓‘邦交国’接连抛弃后，蔡英文当局已经气急败坏，因而不遗余力想要用各种手段展现对大陆的强硬姿态。”钟厚涛表示，蔡英文当局欲借展示强硬姿态来博取绿营支持者欢心，同时打压岛内统派人士，加速“去中国化”进程。

岛内哗然：民进党搞统独意识是“玩火自焚”

民进党欲对五星红旗搞“小动作”的消息一出，在岛内即刻引起舆论大哗。其中，台媒纷纷发文表达担忧和不满。

“蔡当局若意欲祭出协助推动禁制五星红旗的公投，升高内部和外部的对抗氛围，恐怕是在走一条危险的钢索。”

6月2日，台湾《联合报》刊文说，如今两岸关系“犹如死结，愈拧愈紧”，台当局不思降温，反而“把僵局绞成死局”，是危险的玩火之举。

▲台湾《联合报》报道截图

文章最后忧虑发问道：当火舌四窜时，有谁能卷袖灭火，收拾残局？

另有台媒指出，民进党此举背后，是极度缺乏自信的鸵鸟心态作祟。《联合报》3日报道，值此两岸关系低迷敏感时刻，民进党此举除了令人啼笑皆非外，根本就如同“小小孩”扮家家酒一般。

文章提醒台当局：禁五星红旗是徒劳的，“关键是要如何去面对旗帜背后所代表的现实！”

▲台湾“中华爱国同心会”此前在民进党党部前的公园插满五星红旗。（图片来源：台湾联合新闻网）

而岛内专家学者也对民进党此举嗤之以鼻。台湾政治评论家黄智贤3日在脸书发文说，该消息令她“忍不住扑哧一声笑出来”。

她写道，民进党显然知道执政受尽唾骂，所以要来狠招。万一民进党立法禁止五星红旗，公然限制民众的言论自由，那么，就是要逼台湾人拿五星红旗了。

▲黄智贤脸书截图

“到时候，我一定要拿五星红旗，到蔡英文家门口去。”黄智贤讽刺道。

台湾网友的反应同样激烈。台媒“中时电子报”报道说，民进党上任两年来，许多政策惹争议，民众不满声浪高；“禁挂五星红旗”一事更令台网友痛骂民进党又在搞统独意识的“烂梗”。

社交媒体上，台网友纷纷留言对民进党“呛声”，质问“为什么不可以悬挂五星红旗？”有网友直指，台当局变本加厉地炒作统独议题，不会转移其执政无能的事实。

专家：民进党当局用心险恶，大陆需严阵以待

事实上，台湾岛内近年来五星红旗频现，早已蔚然成风。

2017年10月1日，台湾中华统一促进党在台北车站周边，以欢庆国庆为由举办游行，数千名台湾民众手持五星红旗沿街游行，表达“我的国旗”是五星红旗的立场。

今年元旦期间，台湾金门的“模范街”升起了五星红旗；而在1月17日，台湾统派团体爱国同心会等更是首度将一百面五星红旗插到了民进党党部前的华山公园，蔡英文去党部开会时，经过了这片“五星红旗海”。

▲五星红旗在民进党党部外飘扬。

在北京联合大学台湾研究院教授朱松岭看来，继上文提到的今年1月岛内关于“五星红旗”风波之后，此次要对“禁挂五星红旗”发起所谓“公投”，“不排除也是岛内‘台独’势力推动，值得警惕”。

朱松岭告诉小锐，目前拼政绩拼不过的情况下，民进党有意借此举凝聚民意，收割选票，甚至不排除可能会引起岛内“台独”势力聚集，因此更要严阵以待。

而对于此项“公投”提案的结局，钟厚涛则认为，这项提案通过的概率可以说“微乎其微”，民进党当局并不敢大张旗鼓地推动此事，而是把所谓“民间”推到台前，自己在背后操盘，显示了其是在“缩手缩脚”搞“台独”行径。

▲蔡英文

钟厚涛表示，更重要的是，台湾当局此举会导致两岸关系进一步紧张，这与岛内主流民意是相违背的，目前岛内过半民众对蔡英文两岸政策不满，如果再加剧两岸紧张关系，蔡英文的民意支持度还会进一步下滑。

最后，朱松岭向小锐强调，对于岛内“台独”势力频频以大陆为假想敌来“搞事情”，要争取将其扼杀在萌芽状态，若“愈演愈烈的话，最后只能以武力来解决了。”他说。

责任编辑：张迪